Scoprire se il fascino del Singolare e' particolarmente consumante?

A parte un arrivederci inaspettato e due animate serate di gruppo, un delicato argomento di pettegolezzi agita il mondo romantico di "La Sposa". Emma e Ferry si stanno avvicinando più del previsto? E chi sta sparlando alle loro spalle?

Max o Marcus? Marcus o Max? Dopo il test sexy, la Sposa si trova in difficoltà. Stella ricorda attentamente le sue esperienze. Quale si adatta meglio ai suoi gusti? Dopo un momento di incertezza, la Sposa concede la rosa a Marcus.

Max, deluso, trova difficile comprendere l'universo e se ne va. Stella, commossa, afferma: "Sono rimasta lì, senza parole". La partenza di Max crea un'ondata di incredulità nella villa. "Che genere di gioco crudele è questo?" risuona nel giardino. Solo il vincitore del test sexy, Marcus, sorride mentre attraversa la villa.

Una bottiglia nel pool offre una gradita distrazione. La prima uscita di gruppo si avvicina. Luna, Leila, Martin, Musty, Ferry ed Erik esultano, poiché sono stati selezionati per un incantevole pomeriggio in mare su un lussuoso catamarano. La nave offre un fascino senza fine: una grande piscina, alberi decorativi giganti e aree di relax imbottite, favorendo una facile sessione di bonding. Tuttavia, Musty spicca per il suo entusiasmo eccessivo e le sue bizzarre vedute romantiche, oltre alle sue mediocri abilità da DJ, che non piacciono alla Sposa e al gruppo.

Al contrario, l'appassionato di fitness Martin fa un'ottima impressione. L'ex soldato d'élite e "Campione del Mondo di Hyrox" del 2023 cattura l'attenzione della Sposa, guadagnando una corsa in jet ski privato con Stella al tramonto.

Su una spiaggia isolata, Martin e Stella si avvicinano, ma non si baciano: "Volevo baciarlo, c'è un'attrazione fisica", confessa la Sposa. Martin preferisce la pazienza: "Aspetteremo quel momento", sorride il biondo dagli occhi azzurri.

Tornati alla villa, Ferry ed Emma devono affrontare problemi diversi. Invece di legare con Stella, la loro relazione è minacciata da pettegolezzi invidiosi alle loro spalle da fonti sconosciute. La fonte rimane ignota, alimentando i sospetti: "Posso vedere Jan dietro tutto questo", mormora Ferry ad Aysun.

Ferry in uno stato confusionale

Dopo un'altra uscita di gruppo, in cui Jan, Devin, Akosua, Markus e Aysun dimostrano le loro abilità nella caccia al tesoro, la Sposa arriva a una decisione. L'ambiziosa Aysun sembra un po' troppo intensa nella critica di Stella: "C'è qualcosa in lei, ma non riesco a immaginare una relazione seria con lei", ammette la Sposa. Devin spera di catturare l'attenzione di Stella, ma la sua timidezza gli impedisce di farlo durante l'uscita a tre con Jan e la Sposa.

Nel frattempo, la miccia di Ferry continua ad ardere. L'escluso perde il controllo nella villa. "Sono confuso!" urla l'aspirante rapper, anticipando il ritorno di Jan e compagni ("Ti prenderò oggi, fratello!"). Ferry troverà la forza per riprendere il controllo? O Rave Ferry diventerà la causa della sua partenza? E cosa accadrà a Devin e Jan? La loro uscita a tre avrà un impatto negativo su uno o entrambi gli uomini? Ci sono così tante domande...

