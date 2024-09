Scoprire le differenze tra Putin e Lavrov

12:59 Russia Rivendica la Vittoria a Donetsk, Conquista Altri ComuniSecondo le dichiarazioni russe, le loro forze hanno preso il controllo di quattro comuni aggiuntivi nella regione di Donetsk dell'Ucraina. L'Unità meridionale ha annesso Krasnohoriwka e Hryhoriwka, mentre l'Unità orientale ha preso possesso di Wodiane. L'Unità centrale ha anche rivendicato Halyzynivka, come riportato dal Ministero della Difesa russo. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non verificate in modo indipendente. Gli advisor militari ucraini hanno classificato tre dei quattro comuni interessati - tutti tranne Hryhoriwka - come territori occupati. L'Ucraina sta attualmente affrontando una forte pressione sul suo fronte orientale.

12:20 Mosca Limitata a Un Solo Partner per il DialogoDopo la conferenza sulla pace in Svizzera senza la partecipazione della Russia a giugno, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso la sua disponibilità a parlare con il presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, la risposta della Russia è riservata, con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov che adotta un approccio diplomatico ma lo dirige verso entità non europee, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kiev Avverte dell'Aumento dell'Uso di Armi Chimiche da Parte della RussiaGli ufficiali ucraini hanno espresso preoccupazione per l'aumento dell'uso di armi chimiche da parte delle forze russe all'interno dei territori ucraini. Il Comando delle Forze Armate ucraine evidenzia un significativo aumento del dispiegamento di sostanze pericolose e agenti chimici durante l'agosto scorso, con 447 incidenti, seguiti da altri 4.035 incidenti tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Inoltre, i soldati del Cremlino avrebbero utilizzato agenti chimici proibiti e testato composti chimici sconosciuti.

11:19 Kiev Richiede l'Approvo per Attacchi a Depositi Oltre i Confini RussiIl capo dell'ufficio presidenziale ucraino ha ribadito la richiesta del suo paese ai alleati occidentali di autorizzare l'uso di armi ucraine contro i bersagli situati all'interno del territorio russo. Andriy Yermak sottolinea la necessità di colpire i depositi di missili russi. "La difesa non è provocazione", nota su Telegram. I paesi occidentali sono riluttanti a concedere il permesso per l'implementazione di armi ucraine sul suolo russo a causa dei timori di una possibile escalation.

10:53 La Russia Prevale negli Attacchi con Droni e MissiliI resoconti ufficiali indicano che almeno tre persone sono rimaste ferite e gli edifici hanno subito danni, con diversi incendi in diverse regioni dell'Ucraina a causa degli attacchi con droni e missili della Russia. Un totale di 38 droni è stato abbattuto in 13 diverse regioni dalle difese aeree ucraine, con 18 droni intercettati con successo, secondo i resoconti su Telegram. La Russia ha inoltre utilizzato due missili durante gli attacchi, con interruzioni alle infrastrutture energetiche in otto regioni.

10:27 Danno alla Riputazione: la Difensore dei Diritti dei Bambini di Putin Sposa un OligarcaPrecedentemente considerata un'emblema della donna russa, Maria Lwowa-Belova, l'ambasciatrice russa per i diritti dei bambini, era sposata con un prete ortodosso dal 2003. La coppia aveva utilizzato i media di propaganda per promuovere i valori tradizionali, la fede religiosa e l'esperienza genitoriale. Hanno persino collaborato con Vladimir Putin, che è stato incriminato dalla Corte penale internazionale nel 2023 per l'abduzione di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, la dedizione di Lwowa-Belova alla tradizione e al marito prete potrebbe non essere così forte come si pensava, dati i recenti resoconti che ha sposato l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui aveva una relazione a lungo termine. Malofeew è noto per i suoi legami con Tsargrad TV, un canale televisivo cristiano affiliato al Cremlino, e il suo fermo sostegno alla monarchia e alla guerra russa.

09:59 Attacchi Ucraini Causano Vittime e Danni a MoscaUna donna è morta in un attacco con droni ucraino sulla capitale russa, Mosca, secondo le autorità locali. Le immagini mostrano esplosioni nei distretti residenziali. Le fonti russe affermano anche che 144 droni sono stati intercettati.

09:32 "Oceano-2024": la Marina Russa Si Impegna in Esercizi Militari GlobaliLa marina russa avvia le manovre strategiche "Oceano-2024" in diverse regioni del paese più grande del mondo. Più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di diverse divisioni della flotta parteciperanno alle esercitazioni, che si svolgeranno fino al 16 settembre. Le manovre si svolgono nel Pacifico, nell'Artico, nel Baltico e nel Mar Caspio, nonché nel Mediterraneo, dove la Russia mantiene una presenza militare nella città portuale siriana di Tartus.

09:10 Incendio Mortale in una Pipeline di Oli in Regione Russa di OrenburgDue persone sono morte in un incendio in una pipeline di oli nella regione russa di Orenburg, come riportato dall'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sulle cause dell'incendio è in corso. Tuttavia, non ci sono informazioni disponibili su quando l'incendio è scoppiato. Si sono diffuse voci non confermate sull'incidente su alcuni canali Telegram russi.

08:43 Le Trattative sono in Stallo, la Russia Riafferma la Sovranità sui TerritoriLa Russia non si impegnerà in trattative con l'Ucraina fino a quando le sue truppe non si ritireranno dai territori russi, secondo le testimonianze dell'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva espresso sentimenti simili.

07:43 Scholz Fissa Condizione per la Partecipazione Russa alla Conferenza per la PaceIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz stabilisce alcune condizioni per la partecipazione russa a un potenziale summit sulla pace in Ucraina. Durante un evento dell'SPD lunedì sera, sottolinea che non solo l'aiuto militare deve essere fornito all'Ucraina per combattere il suo aggressore, la Russia, ma devono anche essere fatti sforzi per trovare una via d'uscita dalla situazione bellica. Come la leadership ucraina, Scholz desidera un'altra conferenza per la pace con la partecipazione della Russia. Dice: "È ovvio che questo non è possibile se l'individuo che partecipa sta contemporaneamente minacciando di continuare gli attacchi", riferendosi al Presidente russo Vladimir Putin. Putin, secondo Scholz, richiede anche ulteriori territori ucraini in cambio della pace. "Ciò che è importante in politica, come sempre, è chiarezza, fermezza e coraggio. È ciò che è necessario per garantire la pace e la sicurezza in Europa", conclude il Cancelliere Scholz.

07:18 Fico Condanna le Forze Armate Ucraine per Presunte Fascismo - Kyiv ProtestaL'Ucraina è in disaccordo con la critica del Primo Ministro slovacco pro-russo Robert Fico, che ha chiamato Kyiv ad agire contro il "fascismo" all'interno delle sue forze armate. Come riportato da Reuters, ha dichiarato: "Le truppe ucraineano difendono le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi. Loro portano il simbolo 'Z', che rappresenta l'estetica fascista nella Russia moderna". Il ministero degli Esteri aggiunge che il popolo ucraino ha subito "milioni di vittime" nella lotta contro il nazismo nel 20 ° secolo. L'accusa di "fascismo" di Fico rispecchia la propaganda russa che spesso equipara la leadership ucraina ai nazisti. In realtà, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% dei voti alle elezioni ucraine del 2019. Lo storico Timothy Snyder, tuttavia, rileva tendenze fasciste nel regime di Putin.

06:56 Vorobyov Corre i Dati delle Vittime dopo l'Attacco alla Capitale RussaIl governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, corregge i resoconti precedenti sulla morte di un bambino in un post su Telegram. Ora riferisce che una donna è stata uccisa e tre civili sono rimasti feriti in un attacco di drone ucraino sulla capitale russa. Inizialmente, aveva riferito la morte di un bambino, ma non poteva confermarlo. Dice che 43 persone sono ospitate in strutture di emergenza.

06:25 Greenpeace Investigherà i Danni Ambientali della Russia in UcrainaGreenpeace riapre un ufficio a Kyiv per accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e esaminare i danni ambientali causati dall'invasione russa. In una dichiarazione, Greenpeace annuncia che sta già collaborando con le organizzazioni ambientali locali per investigare e documentare queste trasgressioni ambientali. La nuova capo dell'ufficio, Natalya Hosak, condivide: "La nostra missione è aiutare l'Ucraina nella ricostruzione verde dell'infrastruttura sociale utilizzando fonti di energia pulita come l'energia solare e eolica".

06:02 Rapporti Russi sulla Morte di un Bambino nella Regione di Mosca dopo lo Strike UcrainoDopo un attacco di drone ucraino nella regione di Mosca, i resoconti russi indicano che un bambino è morto. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha annunciato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha causato un incendio, che sta attualmente essere spento dai pompieri. Vorobyov aggiunge: "Purtroppo, un bambino di nove anni è morto". L'intercettazione di un altro drone nella regione della capitale ha causato almeno un ferito quando i detriti sono caduti su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente riferito che 11 droni erano stati intercettati vicino alla capitale russa.

05:31 L'Ucraina Respinge l'Attacco dei Droni Russi su KyivL'amministrazione militare della capitale ucraina ha riferito via Telegram che le unità di difesa aerea ucraine hanno respinto con successo un attacco di droni russi su Kyiv.

04:36 I Detriti del Drone Distrutto dalla Difesa Aerea Russa Colpiscono una Piantagione di Energia nella Regione di TulaSecondo l'agenzia di stampa russa TASS, i detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula sono finiti su una piantagione di energia. "Per fortuna, non ci sono state vittime", ha dichiarato TASS citando le autorità di Tula. Il processo operativo e la fornitura di risorse ai consumatori sono rimasti interrotti, e la situazione è rimasta sotto controllo.

03:29 I Droni Ucraini Attaccano l'Area di MoscaDopo l'intercettazione di due droni ucraini sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile danno o feriti. Il distretto di Domodedovo, circa 50 chilometri a sud del Cremlino, è sede di uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La Difesa Aerea Russa Ferma un Drone che Si Avvicina a MoscaLe unità di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto con successo un drone diretto verso Mosca, come riferito dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. I resoconti preliminari non hanno segnalato danni o feriti sul sito dell'impatto dei detriti. Non era stata ancora rilasciata una dichiarazione dal lato ucraino.

00:12 Il Presidente Zelensky Ringrazia la Svezia per il Nuovo Pacchetto di AiutiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine alla Svezia per un pacchetto di aiuti da 445 milioni di dollari. "Questo significativo aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi finanziari per far fronte alle urgenze in Ucraina, rafforzerà le nostre capacità difensive", ha commentato Zelensky su Twitter. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche pezzi di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi alle future consegne di aerei.

22:17 Ministero degli Esteri: la Russia rappresenta un "pericolo maggiore per la tranquillità" posizionato direttamente al confine orientale della NATO Dopo l'infiltrazione di droni russi in Lettonia e Romania, il Ministero degli Esteri ha classificato la Russia, sotto la presidenza di Vladimir Putin, come "il maggior pericolo per la tranquillità e la sicurezza". "Purtroppo, la Russia di Putin rappresenta attualmente il maggior pericolo per la tranquillità e la sicurezza direttamente al confine orientale della NATO", dettaglia il ministero su X. "Questo è stato dimostrato in modo evidente dalle recenti infiltrazioni di droni in Romania e Lettonia". "Collaboriamo con i nostri partner dell'alleanza e sosteniamo la loro posizione", nota ulteriormente il Ministero degli Esteri riguardo ai droni. Nel weekend, i membri di NATO e dell'UE, Lettonia e Romania, hanno segnalato ciascuno l'infiltrazione di un drone russo nel loro territorio.

21:42 Gli Stati Uniti si rifiutano di appoggiare le rivendicazioni di consegne di missili iraniani alla Russia Il governo americano non può confermare i resoconti che suggeriscono che l'Iran abbia fornito alla Russia missili balistici, afferma John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky chiede l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "L'evoluzione della guerra dipende direttamente dalla qualità della logistica delle consegne e dall'aderenza stretta a tutti gli impegni dei nostri partner", ha dichiarato nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono raggiungere le truppe in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve raggiungere le nostre truppe a settembre".

20:52 Il politico dissidente russo consiglia di non concedere a Putin una "ritirata accettabile" Il noto politico russo dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa mette in guardia l'Occidente contro il consentire al presidente russo Vladimir Putin una "ritirata accettabile" dal conflitto ucraino. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dal conflitto contro l'Ucraina", afferma Kara-Mursa. "È fondamentale che Vladimir Putin non trovi una via d'uscita accettabile da questo conflitto in Ucraina". Intorno a un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa spiega di comprendere la "stanchezza" riguardo al conflitto nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve "essere sconfitto". Aggiunge: "Se, purtroppo, il regime di Putin è in grado di presentare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e mantenere il potere, staremo parlando di un altro conflitto o catastrofe entro un anno o 18 mesi".

Il Ministero della Difesa russo ha riconosciuto la cattura di Halyzynivka da parte dell'Unità Centrale delle loro forze nella regione di Donetsk, come riportato nel loro rapporto.

In risposta all'apertura della Germania per i colloqui con la Russia, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha scelto di intraprendere

