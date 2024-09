Scoprire informazioni essenziali sulla Champions League

Che cos'è in ballo? La nuova stagione della massima competizione europea di pallamano, la Champions League, sta per iniziare. Quali squadre tedesche sono coinvolte? Chi sono i favoriti? Qual è la struttura? Dove si svolgeranno le partite? Esploreremo le principali domande riguardanti il 'Reale Scontro' e l'abbigliamento di Bob Hanning.

Qual è la situazione? Conosciuta come il torneo di club più influente del panorama europeo di pallamano, la Champions League è il luogo in cui 16 squadre, comprese le campionesse in carica SC Magdeburg e le seconde classificate Füchse Berlin, si sfideranno per il rispetto, il titolo e una consistente somma di denaro in premi.

Quanto denaro stiamo parlando? Il vincitore si aggiudicherà un milione di euro, che potrebbe far battere qualche cuore di appassionato di pallamano. Ogni partita di gruppo frutterà un premio di 10.000 euro, con un bonus di 5.000 euro per ogni punto, portando a 15.000 euro per partita. Per i turni ad eliminazione diretta, il premio in denaro aumenta a 10.000 euro a partita, più 7.500 euro per punto nelle fasi preliminari o 10.000 euro per punto negli ottavi di finale. Le quattro squadre che raggiungeranno le Final Four di Colonia potrebbero incassare una consistente sommetta.

Qual è la struttura? A differenza del calcio, il 'Reale Scontro' della pallamano segue lo stesso schema. Assistiamo a 16 squadre che si affrontano nella fase a gruppi, divise in due gruppi di otto. Le prime due squadre di ciascun gruppo passeranno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal terzo al sesto posto di entrambi i gruppi parteciperanno ai playoff, simili ad un ottavo di finale. I quarti di finale rimanenti saranno decisi dalle partite dei playoff. I quattro vincitori dei quarti di finale (dopo gli scontri di andata e ritorno) passeranno alle Final Four di Colonia, dove il campione verrà incoronato il 14 e 15 giugno 2025, alla Lanxess Arena.

Chi sono i favoriti? Il FC Barcelona detiene il titolo di campione in carica. Con il campione con il maggior numero di titoli, che ha vinto tre dei suoi dodici titoli negli ultimi quattro anni, si può aspettare una promettente prestazione nella stagione prochaine. Tuttavia, la squadra danese Aalborg Handbold, ora guidata dall'ex allenatore di Flensburg Maik Machulla e con il playmaker DHB Juri Knorr nella stagione successiva, si presenta come un forte concorrente per il trofeo. Nonostante la sconfitta per un solo goal contro Barcellona nella finale dell'ultima competizione.

E i contendenti tedeschi? Come sempre, figurano tra i favoriti. In cima alla lista c'è SCM, l'ultima squadra tedesca a trionfare nel 'Reale Scontro' nel 2023, ansiosa di tornare in finale dopo l'uscita ai semifinali della scorsa stagione (contro Aalborg). Anche i Füchse hanno una flebile speranza di fare il loro ritorno nella Champions League dopo un'assenza di 11 anni. La chiave per Berlino, guidata dal nuovo brillante miglior giocatore di handball del mondo Mathias Gidsel, è come la squadra meno numerosa gestirà la doppia sfida rispetto a Magdeburgo.

I Füchse inizieranno la loro campagna giovedì (ore 20:45) con una partita casalinga contro la squadra leader ungherese Veszprem, mentre Magdeburgo aprirà il suo conto lo stesso giorno (ore 18:45) contro la squadra ungherese Pick Szeged. Nel Gruppo B, la squadra guidata dal maestro allenatore Bennet Wiegert affronterà anche Barcellona, Aalborg e Kielce. I Füchse, nel apparentemente meno impegnativo Gruppo A, affronteranno anche Paris St. Germain e Wisla Plock.

Bob Hanning indosserà effettivamente uno smoking? È ancora un mistero. Il direttore di handball dei Berlin Füchse ha mantenuto il silenzio sull'argomento, promettendo solo un grande evento per la famiglia dei Füchse, che è più di quanto i Füchse abbiano avuto nella Champions League negli ultimi 11 anni.

Dove è possibile vedere le partite? I diritti di trasmissione sono detenuti dal provider di streaming DAZN, come nella scorsa stagione. Tutte le partite delle squadre tedesche saranno disponibili in diretta lì.

Ci sono altri eventi sportivi emozionanti in corso? Oltre alla Champions League, ci sono anche altri rinomati campionati sportivi come la UEFA Champions League di calcio e la EuroLeague di basket in pieno svolgimento, offrendo agli appassionati un'ampia gamma di azioni sportive di alto livello.

Oltre ai premi in denaro, quali altri vantaggi ricevono le squadre dalla Champions League? Oltre ai sostanziosi premi in denaro, le squadre che partecipano alla Champions League guadagnano anche visibilità internazionale, consentendo loro di scouting e di reclutare giocatori talentuosi da tutto il mondo, migliorando così la loro competitività complessiva.

Leggi anche: