- "Scoprire il nascosto: i ricercatori cercano il luogo in cui si trovava il MH370"

8 marzo 2014, il volo Malaysia Airlines MH370** scomparve dagli schermi radar durante il viaggio da Kuala Lumpur a Pechino, a bordo vi erano 239 persone. Questo evento segnò l'inizio di uno dei più grandi misteri dell'aviazione mai visti. Despite numerosi tentativi da parte di ricercatori ed esperti di risolvere questo enigma, non sono stati ancora ottenuti risultati. Recentemente, un ricercatore australiano ha dichiarato di aver risolto il caso riguardo alla posizione dell'aereo.

Vincent Lyne dell'Università della Tasmania afferma nel suo studio di aver scoperto la posizione dell'aereo - in una fossa oceanica di 6.000 metri di profondità. Ha descritto questa area come un "nascondiglio perfetto" in un recente post su LinkedIn.

Questa fossa si trova alla fine della Broken Ridge, una piattaforma oceanica nel sud-est dell'Oceano Indiano, circa 2.000 chilometri a ovest della costa occidentale dell'Australia. L'ambiente marino lì è "duro e pericoloso", ha scritto Lyne. Questo potrebbe spiegare perché i relitti non sono ancora stati trovati. Lo studio di Lyne del 2021 è stato recentemente accettato e pubblicato dalla rispettata rivista "Journal of Navigation" dopo un processo di peer review.

Risalendo indietro: Il Boeing 777 decollò senza problemi dall'Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur all'alba del 8 marzo 2014. Alle 1:19 a.m., il capitano esperto Zaharie Shah fu udito per l'ultima volta dalla cabina di pilotaggio. Pochi istanti dopo, il transponder fu disattivato - un dispositivo che trasmette dati al controllo del traffico aereo a terra.

Circa due ore dopo il decollo, l'aereo scomparve dagli ultimi schermi radar. Per circa sette ore, un satellite ha ricevuto i cosiddetti "ping" dal MH370. Questo sarebbe stato circa il momento in cui il serbatoio del carburante sarebbe stato esaurito.

In seguito, sono stati trovati dei relitti sulle coste dell'Oceano Indiano. Tuttavia, il corpo principale dell'aeromobile, i passeggeri e il registratore di volo non sono ancora stati localizzati. La ricerca sottomarina durata anni è stata conclusa senza risultati.

Perché l'aereo è precipitato? Da allora sono emerse diverse teorie, tra cui il dirottamento, il suicidio del pilota o lo sparo deliberato o accidentale dell'esercito. Non c'è mai stata alcuna prova concreta.

Vincent Lyne ritiene che non fosse l'esaurimento del carburante, come molti sospettavano, ma un ammaraggio deliberato ordinato dal capitano. Cita i danni alle ali e al sistema dei flap, nonché un flap ritrovato sulla costa di La Réunion, a est del continente africano, come prove.

Questi erano simili ai danni dopo l'ammaraggio controllato del capitano Chesley "Sully" Sullenberger sul fiume Hudson di New York nel 2009, scrisse lo scienziato. In quel momento, tutti i 155 passeggeri a bordo sopravvissero all'ammaraggio eccezionale.

Se il pilota abbia agito a causa di un'emergenza o avesse pianificato di far precipitare l'aeromobile in mare e scomparire, nemmeno le ultime scoperte della ricerca hanno potuto chiarirlo. Secondo Lyne, il pilota quasi riuscì in un incredibile perfetto scomparsa dell'aeromobile. "Avrebbe funzionato, se il MH370 non avesse attraversato un'onda con l'ala destra", ha detto.

Per il suo studio, Lyne ha combinato la longitudine della pista dell'aeroporto di Penang con una rotta di volo trovata sul simulatore di volo del pilota. Questa era stata precedentemente scartata come "irrilevante" dagli investigatori dell'FBI. All'intersezione delle due linee, Lyne sostiene che si trova una fossa di 6.000 metri di profondità. Il MH370 era scomparso dal radar vicino a Penang in quel momento.

Lyne ha invitato le autorità a priorità un'indagine del sito da lui identificato. Questo, secondo lui, potrebbe fornire un po' di chiusura per le famiglie delle vittime che hanno affrontato numerose "teorie confuse" e "speculazioni selvagge" per così tanto tempo.

Altri ricercatori hanno criticato le scoperte di Lyne, suggerendo che la sua metodologia potrebbe non essere completamente solida. Nonostante la controversia, l'Oceano Indiano continua ad essere un'area chiave di interesse nella ricerca in corso del MH370.

