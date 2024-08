Scoprire i malfattori nel mondo sotterraneo del darknet: il punto di vista di un pubblico ministero

Jana Ringwald è la procuratrice capo dell'Ufficio centrale tedesco per la lotta al crimine informatico con sede a Francoforte. Nel podcast "So techt Deutschland", parla della sua carriera, delle indagini emozionanti sul Darknet e degli ostacoli nell'accusa dei crimini digitali.

Inizialmente, Ringwald ha studiato legge e storia e si è imbattuta nel dipartimento di cybercrimine. Ha dovuto familiarizzare con i complessi processi tecnici e le tattiche investigative. "Sono ancora stupita di come ho fatto a farcela. Ero attratta dalla tecnologia del Darknet, ma anche dalle criptovalute e dalla blockchain", dice Ringwald, ricordando i casi pionieristici come il mercato del Darknet "Wall Street Market".

"Wall Street Market" era il secondo più grande mercato del Darknet. La piattaforma aveva oltre un milione di utenti e oltre 5.000 venditori, principalmente coinvolti in droga, dati rubati, documenti falsi e malware.

Spesso, gli esperti di computer della polizia lasciano messaggi sui siti criminali - un "Banner di sicurezza", dove cercano generalmente di prendere in giro le persone prese di mira. D'altra parte, gli investigatori sono spesso sorpresi dalla sofisticatezza dei metodi degli hacker. "Il codice è impressionante. Ma ovviamente, facciamo ancora il nostro lavoro", dice il procuratore cyber.

Il crimine informatico non è più un concetto astratto per Ringwald - influisce sulla vita quotidiana di tutti. "Ogni attacco informatico e crimine digitale viene fatto risalire a individui - le loro forze, debolezze e storie uniche", dice l'avvocato. Il suo lavoro è catturare questi criminali e smascherare le loro attività.

Il più grande ostacolo è modernizzare il sistema giudiziario per stare al passo con l'era digitale, anche i crimini minori come il furto di biciclette lasciano impronte digitali. Pertanto, Ringwald promuove la collaborazione aumentata tra le aziende, i cittadini e la polizia e l'ufficio del pubblico ministero. "Stiamo facendo sforzi consapevoli per abbassare la barriera per contattarci e fornire le informazioni necessarie - di solito si tratta solo di informazioni di base", argomenta Ringwald.

Jana Ringwald è stata intervistata da Frauke Holzmeier e Andreas Laukat. L'intera conversazione può essere ascoltata nel podcast "So techt Deutschland".*

