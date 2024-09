- Scoprire gli orrori del lavoro forzato: mostra "Karya 1943"

Karya - pochi erano a conoscenza di questo sito e dei suoi eventi passati fino ad ora. Per la prima volta, una mostra al Centro di Documentazione NS per il Lavoro Forzato a Berlino evidenzia immagini che mostrano come i nazisti, durante il loro controllo della Grecia nel 1943, costrinsero circa 300 ebrei a costruire una linea ferroviaria in una montagna a Karya.

Condizioni di vita orribili, cibo avariato e scarsa acqua hanno portato alla morte di numerosi lavoratori ebrei costretti anche prima di raggiungere la loro destinazione, come menzionato in una lezione del curatore Iason Chandrinos. Quelli che hanno superato le difficoltà sono stati successivamente trasferiti al campo di sterminio nazista di Auschwitz nell'agosto del 1943.

Pochi che hanno subito entrambe le atrocità hanno scritto le loro esperienze nel 1954: "Siamo stati trattati così crudelmente che ho pensato che Karya fosse l'equivalente dell'inferno sulla terra. Quando sono stato trasportato ad Auschwitz-Birkenau, dove c'erano i crematori, ho considerato fosse un paradiso rispetto a Karya."

La mostra inizia con una scoperta di fonte insolita.

L'organizzazione Todt, guidata dai nazisti, secondo Chandrinos, era responsabile del progetto. Questa unità paramilitare di costruzione dei nazisti, attiva in Grecia dal 1941 al 1944, era incaricata di allargare e riparare la rete ferroviaria a causa degli attacchi dei partigiani. Ciò includeva anche il reclutamento obbligatorio di residenti ebrei da Salonicco.

La base della mostra speciale "Karya 1943. Lavoro Forzato e Olocausto" è questa supposta "scoperta di fonte unica" - un album di foto del ingegnere tedesco Hanns Rößler, che ha lavorato sulla linea ferroviaria Atene-Salonicco per l'Organizzazione Todt. Secondo il Centro di Documentazione, circa 80 foto sono state acquisite dal collezionista Andreas Assael nel 2002, figlio di un superstite ebreo dell'Olocausto di Salonicco. Ha scoperto resoconti di testimoni oculari e dettagli di questo letale impiego.

In collaborazione con diversi ricercatori, questa mostra intitolata "Karya 1943. Lavoro Forzato e Olocausto" sarà esposta al Centro di Documentazione NS per il Lavoro Forzato a Oberschöneweide a partire da giovedì.

