Scoprire gli echi del passato associati alla frase "calpestare gli altri", come reso popolare da Gigi.

Il nono giorno nel deserto, le sfide raggiungono il culmine. Gli abitanti del campo sono esausti e sull'orlo del precipizio. Fame ed esaurimento dominano le routine quotidiane. La sfortuna continua quando la cena prende una brutta piega, portando Gigi a svelare la strategia di Thorsten Legat. È solo l'inizio di altre difficoltà?

"Raramente piango, ma sono sollevato di essere uscito," commenta Winfried Glatzeder, noto come "Kaders Anker". Questo è l'ultimo momento di felicità in questa giornata caotica. L'intero campo è cupo. Tutti sembrano giunti al limite. Le notti sono agitate, la scarsità di cibo persiste e la regola di non dormire durante il giorno è implacabile.

"Ehi Georgina, stai dormendo!" Ma è davvero possibile provarlo? Forse la 34enne Giulia non riesce a gestire la follia e sta meditando? In sostanza, tutti sembrano dei morti viventi. La fame controlla le ore di veglia dei partecipanti. Nel tentativo di fare del loro meglio, si accontentano di schiacciare i fagioli e friggerli in piccole polpette. Ma le parole di Eric sono vere: "La fame ci costringe a farlo".

Sarah e Giulia tentano di risolvere la loro disputa del giorno precedente. Il paragone di Giulia del precedente capo squadra con un ufficiale della Stasi non è stato ben accolto, anche se ha cercato di difendersi dicendo che era solo un modo di dire. Nonostante le intenzioni amichevoli, non trovano un punto d'incontro. Sarah promette a Giulia che non la tradirà e non causerà altri problemi.

Forse la pancia brontolante spinge le persone a concentrarsi sui rimproveri degli altri e a trascurare la propria cortesia.

Anime nude e cene rovinate

Le conversazioni sulla vita, sull'età o sulle relazioni passate offrono poco conforto al campo. La letargia e l'inadeguatezza prevalgono. Chi si aspetta un cibo delizioso per trovare un po' di gioia si sbaglia. Purtroppo, Giulia ha rovinato il fagiano con i pezzi di limone nel sugo. Inoltre, ha fatto cadere la cavolo nero nella sabbia, lasciando i partecipanti a gemere: "Disgustoso! Un completo disastro! Immangiabile!"

Durante un turno di guardia notturno con Sarah, Danni esprime il suo frustrazione per il suo lavoro esigente e il suo passato tragico. Un tempo ha vissuto in povertà e in una relazione tossica, il che ha portato i suoi figli a essere dati in affidamento a causa della sua depressione. Il crollo emotivo di Danni sotto le lacrime è commovente.

Il mattino seguente non porta molte speranze e è pieno di preoccupazioni per l'aspetto "stanco". Gigi, il nuovo capo squadra, lotta con le sue nuove responsabilità. Non dovrebbe un capo starsene tutto il giorno in una sdraio e impartire ordini? Ma Gigi ragiona: "Sono troppo bello per lavorare. Ecco perché sono diventato una star della realtà". Pertanto, promette di partecipare solo a "programmi di appuntamenti" in futuro e di evitare progetti impegnativi come il campo della giungla.

Anche il nuovo "Big Boss" trova il suo equilibrio, ma le sue antenne funzionano ancora perfettamente. Si concentra su Thorsten e scruta i suoi recenti commenti. Finalmente, l'atteggiamento da macho di Thorsten ha contagiato i partecipanti, portando gli spettatori a esultare. "Fratello, fratello," dice Thorsten a tutti, "Sei nel mio cuore, blah blah!" Gigi informa Sarah: "Lo dice a tutti! E si vanta: 'A 20 anni avevo una villa e una Ferrari'". Gigi pensa: "Se hai i soldi, tieniteli per te!"

Il comportamento da spaccone di Legat viene accolto con scetticismo da Gigi. Legat non si stanca mai di parlare delle sue "battaglie vinte" che "gli altri possono solo sognare". Ma dice anche: "Passerò sui corpi per raggiungere i miei obiettivi. Distruggerò tutto intorno a me".

Sarah ed Elena hanno avuto la loro parte di distruzione - le loro speranze per una cena gourmet. L'ex modella di Heidi Klum e "la femmina alpha" hanno ricevuto un voto zero in "SpieleParaFies". Era prevedibile. Sono state sottoposte a interiora di pesce e sbobba mentre rispondevano a domande difficili. E quelle richieste di gioco impegnative! Nessuno, assolutamente nessuno al mondo può nominare "quattro paesi africani". Non può che migliorare da qui!

