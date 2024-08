- Scopri una compagnia aerea a Monaco che ha subito un' esplosione devastante

Il più grande operatore aereo del principale hub di Monaco si sta preparando per uno sciopero che inizierà martedì, solo due settimane prima della fine delle vacanze scolastiche in Baviera e Baden-Württemberg. Nonostante ciò, la filiale di Lufthansa, Discover Airlines, ha promesso di far partire quanti più voli possibile nei prossimi giorni. Tuttavia, i dettagli di questa promessa rimanevano vaghi nel pomeriggio di lunedì.

I sindacati dell'aviazione, Vereinigung Cockpit (VC) e UFO, hanno invitato i piloti e l'equipaggio di cabina a partecipare a uno sciopero di quattro giorni, dal martedì al venerdì. Al momento, sono previsti circa 270 voli Discover su rotte nazionali, intermedie e internazionali da Francoforte e Monaco durante questo periodo, secondo l'annuncio della compagnia aerea.

Martedì, Discover si prefigge di far partire "molti voli" e sta lavorando per trovare alternative per i passeggeri il cui volo potrebbe essere cancellato. Le conseguenze dello sciopero per il mercoledì, il giovedì e il venerdì sono ancora in valutazione. I passeggeri interessati saranno informati prontamente e possono anche verificare lo stato del loro volo online al sito https://www.lufthansa.com/de/de/flight-plan-and-flight-status#/.

Discover ha posizionato cinque aeromobili a corto raggio a Monaco, che effettuano circa 70 voli settimanali verso 23 destinazioni turistiche popolari. La compagnia aerea opera esclusivamente da Francoforte e Monaco. La causa di questa disputa è una vertenza sindacale con Verdi, che ha concluso gli accordi collettivi iniziali per i piloti e l'equipaggio di cabina della nascente compagnia aerea Discover.

Nonostante lo sciopero in corso, la Commissione, responsabile della mediazione delle vertenze sindacali in Germania, è attivamente impegnata con Lufthansa e i sindacati interessati per trovare una soluzione. Una volta terminato lo sciopero, la Commissione condurrà un'indagine approfondita per garantire che Discover e i suoi dipendenti abbiano rispettato l'accordo raggiunto durante il processo di mediazione.

