- Scopri le recensioni sui vini nei vigneti di Baden

A sud di Friburgo, la raccolta dell'uva per quest'anno è ufficialmente iniziata. Presso la rinomata vigna di Wolfgang e Andreas Loeffler a Staufen im Breisgau (distretto di Breisgau-Hochschwarzwald), i lavoratori stanno attualmente raccogliendo l'uva precoce di Solaris. Questi acini d'uva verranno trasformati in Federweißer, un succo d'uva semi-fermentato, che verrà rapidamente immesso nei mercati e nelle attività locali.

Come riferito dall'Associazione dei Vignaioli del Baden, questa vigna nel Breisgau è tra le prime nella vasta regione a iniziare la raccolta dell'uva. La raccolta principale è prevista per iniziare a inizio settembre, secondo il direttore dell'associazione, Holger Klein.

L'acqua contribuisce agli attacchi di muffa

Klein ha confermato che la pioggia è stata benefica per la crescita delle viti. Tuttavia, il tempo imprevedibile può anche rappresentare sfide per i produttori di vino in determinate aree, come gli attacchi di muffa. Muffa vera e falsa e peronospora grigia sono riconosciute come le principali minacce per le viti.

Per garantire una raccolta d'uva sana in autunno, le viti vengono trattate con prodotti chimici in viticoltura convenzionale. Al contrario, le varietà di uva resistenti alle malattie, spesso chiamate Piwi, richiedono un'intervento chimico minimo.

La legislazione stabilisce gli standard del vino

Per legge, il Federweißer non è classificato come vino, ma come "succo d'uva semi-fermentato". La Legge sul Vino include regolamentazioni sulla distillazione, i controlli sulla qualità e il riconoscimento delle regioni viticole ammissibili per i vini di qualità e i vini con indicazione geografica.

In termini di dimensioni delle vigne, il Baden e il Württemberg in Germania si trovano al terzo e quarto posto, rispettivamente. Le regioni più grandi includono la Rheinhessen e la Pfalz.

