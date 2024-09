Se si sviluppa la situazione... o Comprendere le conseguenze di... - Scopri i veri vantaggi di vivere senza zucchero

Trattati con un donut qui, una cucchiaiata di dolce là – I dolci possono migliorare il nostro umore e fornire energia. Il desiderio di essi è particolarmente forte quando ci sentiamo stressati o abbiamo bisogno di una spinta. Tuttavia, gli effetti positivi sono temporanei. A lungo termine, un'assunzione eccessiva di zucchero può essere dannosa per la salute, potenzialmente portando a malattie come il diabete, l'obesità, l'Alzheimer e la depressione.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Società Tedesca per la Nutrizione (DGE) suggeriscono che più del 10% delle calorie giornaliere dovrebbero provenire da dolci per i bambini. Per gli adulti, il massimo è di 25 a 50 grammi di zucchero, o circa tre a sei cucchiaini. Tuttavia, i tedeschi consumano in media 95 grammi di zucchero per persona al giorno. Con lo zucchero presente in vari alimenti, anche in prodotti come la salsiccia e il pane, è facile consumarne troppo.

Lo zucchero è una dipendenza?

La tendenza della disintossicazione dallo zucchero è popolare. Su social media, blog e YouTube, le persone condividono le loro esperienze di esperimenti di astinenza dallo zucchero. Parlano di avere mal di testa e stanchezza inizialmente, ma anche di livelli di energia aumentati e sonno migliore dopo quelques giorni senza zucchero. Ma, è vero?

Se lo zucchero sia una dipendenza è un argomento di dibattito tra gli scienziati. Alcuni studi hanno mostrato sintomi di astinenza negli topi durante la sospensione dello zucchero, ma non ci sono ancora prove simili per gli esseri umani. Anche se i mal di testa sono spesso associati all'astinenza dallo zucchero, la ricerca non sostiene questa affermazione. Uno studio ha trovato che le persone che credevano di consumare zucchero ma avevano ricevuto edulcoranti non hanno segnalato mal di testa. Questi sintomi segnalati sono forse solo un frutto della nostra immaginazione?

Non necessariamente. Lo zucchero stimola il sistema di ricompensa nel nostro cervello, rilasciando dopamina, spesso chiamata ormone della felicità. Il rilascio di dopamina ci fa sentire meglio, ma quando l'effetto svanisce, ci lascia con meno soddisfazione.

Lo zucchero può causare picchi e cali di energia

Contemporaneamente, il consumo di zucchero può scatenare un picco di zucchero, rendendoci più vigili e migliorando temporaneamente il nostro umore. Tuttavia, i livelli di glucosio nel sangue finiscono per diminuire a causa del rilascio di insulina. Quando i livelli di glucosio nel sangue aumentano rapidamente, ad esempio dopo il consumo di prodotti altamente zuccherati come le bibite, può portare a un picco di zucchero, causando un rilascio maggiore di insulina e un rapido calo dei livelli di glucosio nel sangue. Ciò può sometimes portare a sentimenti di stress e fame.

Inoltre, i nostri corpi e cervelli devono adattarsi ai cambiamenti nella dieta durante l'astinenza dallo zucchero. Se passiamo a una dieta con solo cibi salati, i nostri corpi potrebbero sentirsi stanchi e a disagio all'inizio.

Questi sono gli effetti a breve e lungo termine dell'astinenza dallo zucchero

I nostri boccioli del gusto cambiano: Dopo quelques giorni, il nostro cervello si adatta alla ridotta assunzione di zucchero. Ciò influisce sulla nostra percezione del gusto, rendendoci più sensibili alla dolcezza anche in piccole quantità. Più a lungo astiamo dallo zucchero, maggiore è questo effetto. Le persone che in precedenza avevano consumato molto zucchero lo sperimenteranno più intensamente di quelle che già ne consumavano meno.

Addio al alito cattivo: Lo zucchero nutre i batteri della bocca, che possono causare alito cattivo. Quando gli viene negato lo zucchero, la loro riproduzione è anche limitata. Meno batteri odorosi in bocca, più fresco il nostro alito.

La pressione sanguigna diminuisce: Entro le prime due settimane, c'è una diminuzione della pressione sanguigna. L'entità dipende dal consumo precedente di zucchero. Alcuni potrebbero non notarlo affatto, mentre altri potrebbero sperimentare problemi circolatori durante questo periodo di transizione. Dopo questa fase, l'astinenza dallo zucchero può portare a un aumento dell'energia e a un sonno migliore, tra gli altri benefici.

** Perdita di peso:** L'astinenza dallo zucchero può portare a una perdita di peso, che può verificarsi già dopo une settimana. Gli studi lo hanno dimostrato. Ciò è in parte dovuto all'insulina, che viene rilasciata in risposta a un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. L'insulina blocca la bruciare dei grassi. "Evitare lo zucchero in casa previene un aumento rapido e significativo dei livelli di glucosio nel sangue. Il tuo pancreas deve rilasciare solo un po' di insulina per trasportare lo zucchero nelle cellule. Ciò impedisce che lo zucchero in eccesso venga convertito in grasso nel fegato e nei tessuti adiposi", spiega il nutrizionista Claus Leitzmann.

I marcatori dell'infiammazione diminuiscono: Gli studi hanno dimostrato che il consumo di zucchero può anche aumentare alcuni marcatori dell'infiammazione nel sangue, mentre diminuiscono quando si astiene dallo zucchero. Ciò significa che l'astinenza dallo zucchero può anche aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo.

Il corpo si ripresa: Dopo 10 a 14 giorni, è chiaro che il corpo si sta riprendendo. Ciò include il sollievo o addirittura il rovesciamento di alcuni disturbi fisici causati da troppo zucchero. Sono state osservate miglioramenti in persone con fegato grasso o resistenza all'insulina.

L'astinenza radicale a breve termine dallo zucchero potrebbe non migliorare la salute a lungo termine. Una astinenza di sette giorni è un buon tentativo, ma se si ritorna ai precedenti livelli di consumo di zucchero, non si è fatto alcun progresso. È meglio ridurre gradualmente l'assunzione di zucchero per ottenere benefici per la salute a lungo termine. Come sempre, la quantità fa il veleno.

