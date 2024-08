Scopri come sviluppare la tua empatia.

Negli ultimi due decenni, il divide delle opinioni su vari argomenti, come analizzato da Gallup, è cresciuto o è rimasto stabile. Alcuni pensano che con le attuali divisioni sociali e politiche, l'America sia sull'orlo di una guerra civile.

Tuttavia, questa opinione differisce da quella della psicologa sociale Sara Konrath.

Dopo aver osservato una diminuzione dell'empatia tra i giovani tra il 1979 e il 2009, Konrath, a capo del programma interdisciplinare di ricerca sull'empatia e l'altruismo alla Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, insieme ai suoi coautori, ha recentemente aggiornato la sua ricerca in un articolo pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science.

L'empatia è la capacità di riconoscere e condividere le emozioni degli altri, abbinata alla capacità di comprendere il punto di vista di un'altra persona. Questa caratteristica non è immutabile.

Il team di studio ha scoperto che gli studenti universitari americani (età media di 20 anni) e i diplomati delle scuole superiori mostrano livelli più elevati di comprensione della prospettiva e di preoccupazione empatica rispetto agli anni precedenti dello studio. La comprensione della prospettiva (una forma di empatia cognitiva) valuta la capacità degli individui di immaginare i punti di vista degli altri, mentre la preoccupazione empatica (una forma di empatia emotiva) valuta la compassione e la preoccupazione per gli altri. I dati dal 1979 al 2018 sono stati utilizzati nello studio, con l'intero periodo analizzato.

Questo aumento dell'empatia può essere ostacolato dalla nostra reciproca diffidenza, secondo Jamil Zaki, professore di psicologia alla Stanford University e direttore del Stanford Social Neuroscience Lab.

Le persone spesso pensano che "il loro desiderio di una comunità più empatica sia loro sola quando gli altri intorno a loro cercano la stessa cosa", ha detto Zaki, autore di "The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World". Questa convinzione indebolisce gli scambi formand percezioni distorte prima ancora di iniziare la comunicazione.

Despite Konrath finding empathy increasing among young Americans, other experts emphasize the importance of promoting more face-to-face interaction across age groups to cultivate empathy in our increasingly digital communication era.

I fraintendimenti fanno la differenza

Spesso le persone hanno un'idea errata dei pensieri degli altri.

Questo è il motivo per cui "ottenere una comprensione più accurata delle persone che ci circondano ora può darci speranza per costruire un futuro migliore insieme", ha detto Zaki.

Per esempio, molti americani credono in politiche per proteggere l'ambiente, ma pensano che sia un'opinione minoritaria.

Questi fraintendimenti possono trasformarsi in profezie che si autoavverano, ha notato Zaki, il cui lavoro a Stanford lo ha dimostrato.

"Gli studenti che sottovalutavano l'empatia dei loro compagni erano meno inclini a iniziare conversazioni con i loro compagni di classe... meno disposti a condividere le loro difficoltà e finivano per sentirsi più isolati e scollegati nel tempo", ha detto. "Se non crediamo nella capacità degli altri di provare empatia, siamo meno propensi a correre il rischio con loro... e non impariamo che ci sbagliamo... così finiamo per essere separati dalla loro autentica calore e gentilezza".

Sottovalutare l'empatia degli altri alimenta la disconnessione e l'evitamento di coloro con cui non siamo d'accordo. "Le persone su entrambi i lati immaginano che quelli sull'altro lato siano due volte più odiosi, due volte più anti-democratici e quattro volte più violenti di quanto siano realmente", ha detto Zaki. "Stiamo combattendo illusioni, non l'un l'altro".

False percezioni dei punti di vista degli altri rendono anche le persone più inclini a esacerbare i conflitti, nonostante il fatto che "il conflitto sia altamente sgradito", ha detto Zaki. "In sostanza, ci stiamo spingendo in una guerra culturale che nessuno vuole veramente perché non sappiamo con chi stiamo combattendo".

Deficit di comunicazione viso a viso

Siamo biologicamente programmati per avere interazioni dirette e di persona con gli altri, ha detto il dottor Edward Brodkin, professore associato di psichiatria alla Perelman School of Medicine della University of Pennsylvania e direttore del programma per adulti dello spettro autistico di Penn Medicine.

"Quello è il posto dove possiamo connetterci meglio con gli altri", ha aggiunto Brodkin, coautore di "Missing Each Other: How to Cultivate Meaningful Connections".

La comunicazione digitale, nonostante i suoi benefici, avviene meglio attraverso queste conversazioni di persona dove si può iniziare a comprendere le prospettive degli altri e sentire le loro emozioni, secondo Brodkin. "I social media e internet possono distorcere il modo in cui ci connettiamo gli uni con gli altri, e le aziende che monetizzano possono inclinarlo verso la disconnessione, la polarizzazione, l'ostilità e così via", ha detto.

"L'empatia fiorisce meglio viso a viso", quando si possono leggere le espressioni e il tono di voce di qualcuno, ha detto la sociologa Sherry Turkle, professoressa al Massachusetts Institute of Technology e autrice di "Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age".

Durante tempi polarizzati, c'è una tendenza a demonizzare l'altro lato, che può intensificare la disconnessione. "Se le persone si connettessero di più e si ascoltassero a vicenda, si renderebbero conto che questi (esempi di retorica odiosa) sono solo le cose più estreme", ha detto Brodkin.

Cosa possono fare le persone per migliorare la loro comprensione e compassione verso gli altri? Brodkin e la sua coautrice Ashley Pallathra propongono un metodo che coinvolge quattro componenti, ciascuna che si basa sulla precedente abilità: consapevolezza rilassata, ascolto attivo, comprensione empatica e interazione reciproca.

La consapevolezza rilassata si riferisce alla capacità di rimanere consapevoli di sé, del partner della conversazione e del contesto della conversazione mantenendo uno stato calmo e composto.

L'ascolto attivo comporta un coinvolgimento completo con l'altra persona, non solo assorbendo le sue parole ma anche notando i segnali non verbali come il linguaggio del corpo e il tono. Secondo Brodkin, "si tratta di risuonare con loro in qualche modo, sentire alcune delle emozioni che vengono da loro".

Comprensione Empatica si riferisce al tentativo di comprendere le ragioni profonde delle opinioni e delle credenze di qualcuno, il loro processo di pensiero e la loro mentalità. Brodkin chiarisce che ciò non significa essere d'accordo con loro, ma piuttosto vedere le cose dal loro punto di vista.

Interazione Mutua implica interagire con gli altri, rispondere alle loro prospettive e stabilire un flusso di conversazione attraverso l'accordarsi l'uno con l'altro.

Brodkin spera che queste tecniche migliorino la disponibilità delle persone ad ascoltare e a vedere gli altri con più compassione, il che potrebbe portare alla collaborazione e al consenso. Tuttavia, egli riconosce che questo potrebbe non essere sempre possibile in situazioni in cui le persone sono fortemente opposte a certi valori.

Le linee guida di Turkle per l'empatia includono l'accettazione dell'incertezza, l'abbraccio della diversità, l'impegno e la promozione della comunità. Ella sottolinea anche l'importanza di lasciar andare il bisogno di avere ragione o di trionfare in una discussione.

Come l'empatia contribuisce alla nostra democrazia?

Le istituzioni democratiche prosperano grazie a dibattiti rispettosi e alla condivisione di diverse prospettive. Come dice Turkle, "L'empatia è il lavoro di una democrazia". Alla fine di un'interazione empatica, le persone non dovrebbero necessariamente essere d'accordo l'una con l'altra, ma piuttosto aperte alla condivisione di un terreno comune e alla ricerca di un modo per convivere pacificamente all'interno di una comunità democratica.

Anche se le persone hanno opinioni opposte, possono identificare valori condivisi e lavorare verso obiettivi comuni. Ad esempio, la priorità della sicurezza dei bambini potrebbe essere un valore ampiamente condiviso, portando a sforzi per creare un ambiente sicuro per i bambini.

Impegnarsi in discussioni empatiche può rendere le persone più disposte ad ascoltare e capire le prospettive degli altri, addolcire il tono del dialogo e ridurre la tendenza a incolpare l'altra parte.

Come dice Zaki, "Il futuro è nelle nostre mani. E penso che viviamo in un momento culturale in cui, a causa del cinismo, sottovalutiamo enormemente il desiderio di empatia e connessione. Quando perdiamo fede l'uno nell'altro, perdiamo anche una chiara visione del futuro che potremmo costruire insieme".

I risultati dello studio di Konrath suggeriscono un aumento dell'empatia tra i giovani americani, dimostrato attraverso un aumento della prospettiva e della preoccupazione empatica. Tuttavia, questo aumento può essere ostacolato dalla nostra diffidenza reciproca, come evidenziato da Jamil Zaki.

Le idee errate sul livello di empatia degli altri possono essere dannose, portando a meno interazioni, isolamento e disconnessione. Secondo Zaki, se crediamo nella mancanza di empatia degli altri, siamo meno propensi a interagire con loro e perdiamo la loro autentica calore e gentilezza.

