Scopri 6 viaggi autunnali mozzafiato quest'anno, che offrono un'abbondanza di opportunità per guardare le foglie.

Ottenere il tempismo giusto per un'esclusivo viaggio autunnale è cruciale.

Considerate questa mappa predittiva delle foglie d'autunno USA per individuare il periodo ottimale per ammirare le foglie nel loro vibrante spettro di colori. Tuttavia, siate preparati per il momento di massimo splendore delle foglie che potrebbe sovrapporsi alle ore di punta del traffico, specialmente durante i weekend.

Di seguito sono riportate sei rotte suggerite sparse in tutto il territorio degli Stati Uniti per il 2024 per ispirare il vostro viaggio. Anche se i colori dell'autunno non vi impressionano o non vi lasciano a bocca aperta, ci sono molte altre attrazioni da scoprire.

Ozark Run Scenic Byway, Missouri

Designata come scenic byway ufficiale nel 2023, questa strada di 80 miglia (130 chilometri) attraverso il paesaggio mozzafiato delle Ozark Mountains mostra la bellezza naturale dello stato. Katie Blake, specialista in pubbliche relazioni di Visit Missouri, ha condiviso queste informazioni:

"Questa strada è casa di alcuni dei nostri paesaggi naturali più belli, tra cui fiumi cristallini, scogliere rocciose e foreste fitte. Durante il percorso, passerete attraverso paesi pittoreschi e vi meraviglierete delle Elephant Rocks State Park dove potrete trovare massi giganti vecchi di oltre un miliardo di anni."

Le precipitazioni di quest'estate hanno presentato un potenziale colore promettente. Per ulteriori aggiornamenti, consultate il Dipartimento della conservazione del Missouri.

Il paesaggio accidentato misto a fewer highways principali presenta un'evasione tranquilla per un viaggio rilassante in un'area scarsamente popolata.

Punti di interesse vicino al percorso:

Il Vecchio negozio di paese a Caledonia vanta caramelle classiche in un edificio risalente al 1909.

a Caledonia vanta caramelle classiche in un edificio risalente al 1909. La Foresta nazionale di Mark Twain offre una vasta gamma di attività come escursionismo, equitazione, kayak e campeggio.

offre una vasta gamma di attività come escursionismo, equitazione, kayak e campeggio. La Bonne Terre Mine - un'ex miniera sotterranea trasformata in un punto di riferimento per gite in barca per le persone e un sito di immersioni per subacquei certificati.

- un'ex miniera sotterranea trasformata in un punto di riferimento per gite in barca per le persone e un sito di immersioni per subacquei certificati. Il sito storico della Battaglia di Pilot Knob affascina gli appassionati della Guerra Civile.

Scopri di più sulla Ozark Run Scenic Byway qui.

Lake Champlain Byway, Vermont

La piccola dimensione del Vermont non diminuisce il suo fascino della Nuova Inghilterra o la sua reputazione per i viaggi autunnali spettacolari. Coprendo 184 miglia (297 chilometri), la Lake Champlain Byway offre viste mozzafiato del lago Champlain, delle Green Mountains e delle Adirondack Mountains.

Dan Albrecht, presidente del consiglio della Lake Champlain Byway, ha condiviso i suoi pensieri:

"La byway offre viste degli aceri e dei faggi vivacemente colorati che si riflettono nelle cristalline acque del lago se ben programmati. Gli spettatori dovrebbero navigare il Vermont's fall foliage tracker e New England 511 per monitorare le condizioni stradali e meteorologiche."

Altri luoghi e attrazioni:

Burlington , la città più grande del Vermont, offre un tocco urbano, ristoranti alla moda e bed & breakfast accoglienti.

, la città più grande del Vermont, offre un tocco urbano, ristoranti alla moda e bed & breakfast accoglienti. Le città universitarie di Middlebury e Vergennes racchiudono l'essenza dei piccoli paesi della Nuova Inghilterra.

racchiudono l'essenza dei piccoli paesi della Nuova Inghilterra. Il centro ECHO Leahy per il lago Champlain delizia gli appassionati di scienza e gli amanti della natura.

delizia gli appassionati di scienza e gli amanti della natura. Il Grand Isle State Park sull'isola di Grand Isle ospita un popolare campeggio e il Button Bay State Park offre imbarcadero, spiaggia e campeggio.

Scopri di più sulla Lake Champlain Byway qui.

Peter Norbeck National Scenic Byway, South Dakota

La strada panoramica di 70 miglia (113 chilometri) del South Dakota lascerà a bocca aperta con i suoi ponti impressionanti, curve a U e tunnel di granito. Katlyn Svendsen, direttore globale delle pubbliche relazioni per Travel South Dakota, ha condiviso la sua entusiasmo:

"La sezione della Iron Mountain Road vanta incantevoli ponti in legno a spirale e tunnel che incorniciano i volti di Mount Rushmore in lontananza. Il momento ideale per visitarla è l'autunno 2024, quando sarete accolti da una gamma di colori contro il paesaggio boscoso."

Gli appassionati di wildlife possono scorgere capre di montagna, cervi e scoiattoli durante il loro viaggio.

Luoghi da esplorare vicino al percorso:

Il Custer State Park , casa di quasi 1.400 bisonti, offre ampie opportunità di bicicletta, escursionismo e osservazione della wildlife.

, casa di quasi 1.400 bisonti, offre ampie opportunità di bicicletta, escursionismo e osservazione della wildlife. La Black Elk Wilderness attira alpinisti, escursionisti e cavalieri.

attira alpinisti, escursionisti e cavalieri. Il Crazy Horse Memorial invita i visitatori a esplorare il monumento privato sulla montagna progettato per onorare il leader lakota Crazy Horse.

Per saperne di più sulla Peter Norbeck National Scenic Byway, visita questa pagina.

Laurel Highlands Scenic Byway, Pennsylvania

Con il Pennsylvania che vanta uno dei periodi autunnali più lunghi e vari di foglie, la Laurel Highlands Scenic Byway serve come punto di partenza ideale per scoprire questo meraviglioso mondo autunnale. Il Dipartimento della conservazione e delle risorse naturali della Pennsylvania consiglia il seguente itinerario:

Falls Creek , il cui percorso offre eleganti case e negozi accoglienti.

, il cui percorso offre eleganti case e negozi accoglienti. Il Ohiopyle State Park , casa di rapide bianche e spettacolari punti panoramici.

, casa di rapide bianche e spettacolari punti panoramici. Il Mt. Davis, il punto più alto della Pennsylvania che offre viste panoramiche.

Programmate il vostro viaggio consultando il sito web del Dipartimento della conservazione e delle risorse naturali della Pennsylvania per ulteriori informazioni e idee.

"La regione dei Laurel Highlands è costantemente classificata tra le migliori destinazioni nazionali per l'osservazione delle foglie d'autunno e questo viaggio di 68 miglia illustra il perché," ha dichiarato Eric Knopsnyder, direttore delle pubbliche relazioni di GO Laurel Highlands, in una email.

"Offre un'ampia gamma di alberi decidui che fiancheggiano le creste delle montagne e i valli dei fiumi, alcune delle città americane più amate e un sito patrimonio dell'umanità UNESCO [Fallingwater, progettato da Frank Lloyd Wright nel 1935]," ha aggiunto.

In genere, la seconda settimana di ottobre è il momento in cui le foglie autunnali raggiungono il culmine, ha riferito Visit Pennsylvania a CNN Travel, ma "i cambiamenti di altitudine e i modelli meteorologici implicano che qualsiasi viaggio tra la metà di settembre e la fine di ottobre darà un viaggio pittoresco."

Lungo il percorso o nelle sue vicinanze:

• Il delizioso paese di Ligonier è famoso per la sua atmosfera festosa durante le vacanze, ma è godibile tutto l'anno.• Pletcher’s Farm Market offre l'opportunità di posare con la "Grossa Zucca" – quest'anno pesa 1,951 libbre (885 chilogrammi) – e la possibilità di scegliere una zucca di quasi qualsiasi dimensione o colore.• Baughman Rock Overlook è un punto di vista popolare per gli amanti delle foglie.• Se ti stanchi di guidare, fai una passeggiata sul Laurel Highlands Hiking Trail.

Scopri di più sul Laurel Highlands Scenic Byway qui.

Eastern Sierra Scenic Byway, California

Mentre la spettacolare costa del Pacifico della California è affascinante, per la stagione autunnale esploriamo verso l'interno e a nord-est.

"Un viaggio attraverso la Eastern Sierra della California mostra i paesaggi diversificati e le meraviglie naturali mozzafiato che rendono la California la destinazione numero uno al mondo per un viaggio in auto", ha spiegato Caroline Beteta, presidente e CEO di Visit California, in una email.

"Mentre i viaggiatori si spostano verso sud lungo la Highway 395, sono accolti da viste indimenticabili come laghi alpini immersi nei colori autunnali e formazioni geologiche mozzafiato", ha dichiarato Beteta.

Il percorso si estende per circa 240 miglia (385 chilometri) da Topaz a Little Lake, secondo i calcoli di Visit California, e incoraggia una deviazione verso est a Death Valley National Park per ulteriori esplorazioni. "Dall'autunno alla primavera, Death Valley invita i visitatori a fare escursioni attraverso canyon brillanti e osservare landmarks iconici come Badwater Basin - a 282 piedi sotto il livello del mare, è il punto più basso del Nord America".

Esplora i pronostici delle foglie autunnali della California su questa mappa, aggiornata ogni venerdì.

Lungo il percorso o nelle sue vicinanze:

• Bodie State Historic Park offre un assaggio di un vero e proprio ghost town mineraria della California.• Hot Creek Geologic Site è la casa di dozzine di sorgenti calde naturali che bollono all'interno delle rocce di un fiume.• A un'altitudine di 14,497 piedi (4,419 metri), Mount Whitney è considerata una delle location più sceniche delle Eastern Sierras.• Ancient Bristlecone Pine Forest è la casa dei alberi più vecchi della Terra, i pini di bristlecone. Alcuni di questi alberi viventi hanno più di 4.000 anni.

Scopri di più sull'Eastern Sierra Scenic Byway (US Highway 395) qui.

Blue Ridge Parkway, North Carolina e Virginia

Questa meraviglia tortuosa attraversa le Blue Ridge Mountains di entrambi gli stati, partendo dalla Virginia e snodandosi a sud-ovest verso la North Carolina, con una lunghezza totale di 469 miglia (755 chilometri).

Il parco è gratuito e accessibile 24 ore al giorno, a meno che alcune parti non siano temporaneamente chiuse a causa del tempo, frane, costruzioni o altri problemi. Il viaggio è privo di attività commerciali - non ci sono cartelloni pubblicitari o attività che ostacolino la vista.

Non è necessario completare l'intero percorso se si desidera un'escursione più breve; basta scegliere e esplorare una porzione che si adatti alle proprie esigenze.

Lungo il percorso e nelle vicinanze:

• In Virginia, il club automobilistico e di viaggio AAA suggerisce una sosta alla Mabry Mill al miglio 176, dove Ed Mabry e sua moglie, Lizzy, macinavano il granturco e tagliavano il legno per tre decenni. Inoltre, visita il Blue Ridge Music Center al miglio 213.• In North Carolina, esplora l'eredità dei Cherokee all'Oconaluftee Indian Village al miglio 469.1.• In North Carolina, scala la vetta più alta a est del Mississippi al Mount Mitchell State Park, o esplora la Biltmore Estate, il cui fascino si amplifica durante la stagione autunnale.• Malaprop’s Bookstore è un must per gli amanti dei libri che soggiornano ad Asheville.

Esplora di più sul Blue Ridge Parkway qui.

