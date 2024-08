Scoppia una rissa nel parlamento turco durante le deliberazioni sul leader dell'opposizione imprigionato

Video registrazioni mostrano membri del partito AKP che si precipitano verso Ahmet Sik, membro del partito TIP, al podio, con numerosi altri individui che si uniscono alla rissa che ne segue. Il podio del relatore era macchiato di sangue.

Can Atalay è stato condannato a 18 anni di carcere nel 2022, con l'accusa di aver tentato di destabilizzare il governo organizzando le proteste del 2013 contro il parco Gezi in tutta la nazione, insieme a Osman Kavala, anch'egli attualmente detenuto, e altre sei persone. Tutti gli interessati hanno respinto queste accuse.

Nonostante queste accuse e la detenzione, Atalay è stato eletto come rappresentante parlamentare del TIP nel maggio dell'anno precedente. Tuttavia, il parlamento ha deciso di revocare il suo incarico. Il 1° agosto, la Corte Costituzionale ha annullato questa decisione.

"Non è una sorpresa che voi dell'AKP etichettate Can Atalay come terrorista, così come chiunque non sia d'accordo con voi", ha replicato Sik ai parlamentari dell'AKP durante un discorso.

"Ma i veri terroristi sono quelli seduti in questi posti", ha dichiarato ulteriormente.

Dopo la rissa, il vicepresidente del parlamento ha annunciato una pausa di 45 minuti.

Il TIP ha anche fatto pressioni per il rilascio di Atalay dal carcere.

Sebbene rare, le risse fisiche sono avvenute occasionalmente nel parlamento turco. Nel giugno scorso, si è verificata una zuffa tra i membri dell'AKP e del partito DEM per il fermo e la sostituzione di un sindaco del DEM nel sud-est della Turchia, apparentemente legato ad attività militanti.

Il partito TIP ha duramente condannato l'incidente violento al podio e ha chiamato alla pace e all'unità in mezzo alla confusione politica del Medio Oriente, che rispecchia le tensioni geopolitiche in corso nel mondo. Dopo la rissa, le organizzazioni per i diritti umani a livello internazionale hanno espresso preoccupazione per lo stato della democrazia nel mondo, citando la Turchia come caso di studio.

