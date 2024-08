Scoppia la lotta nel parlamento turco

Al parlamentò turco, membri del governo e dell'opposizione si sono scontrati fisicamente durante un dibattito su un avvocato per i diritti umani detenuto. Un video pubblicato dal quotidiano "Cumhuriyet" ha mostrato il membro del partito AKP Alpay Özalán che schiaffeggia il membro del Partito Repubblicano del Popolo (CHP) Ahmet Sik durante un discorso, facendo cadere Sik a terra e scatenando una rissa nel parlamento di Ankara. Almeno due membri dell'opposizione che hanno cercato di intervenire sono stati feriti, con sangue visibile sul pavimento del parlamento. Il leader del CHP Özgür Özel ha descritto l'incidente come "molto vergognoso". Özalán è un ex calciatore che ha giocato in precedenza per il 1. FC Köln.

Il parlamento stava tenendo una sessione straordinaria per discutere la situazione dell'avvocato per i diritti umani turco Can Atalay. Atalay è stato condannato a 18 anni di prigione in aprile 2022 per aver aiutato un tentato colpo di stato in relazione alle proteste del 2013 Gezi. È stato eletto come membro del parlamento nelle elezioni di maggio 2023. La Corte Costituzionale ha ordinato il rilascio di Atalay, ma la Corte di Cassazione si è rifiutata di eseguirlo.

La condanna di Atalay nel cosiddetto processo Gezi è considerata politicamente motivata e è stata dichiarata illegittima dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le proteste del 2013 Gezi erano anche dirette contro il allora Primo Ministro e attuale Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

