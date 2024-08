- Scopo di protezione: Comuni non ancora conformi

Più di 30 ex-comuni in Assia che facevano parte del programma di protezione sono ancora sotto la supervisione finanziaria dei presidenti di governo. Lo hanno confermato le autorità di Darmstadt, Gießen e Kassel su richiesta dell'Agenzia teutonica della stampa. Il programma di protezione, che si è concluso con 3,2 miliardi di euro messi a disposizione dallo stato, aveva lo scopo di aiutare 100 città, comuni e distretti particolarmente bisognosi di consolidamento a raggiungere bilanci in pareggio. Ciò ha comportato anche il trasferimento della supervisione dei comuni più piccoli ai presidenti di governo, che sono stati costretti a prendere misure drastiche.

Chiusure o ritardo nella manutenzione

Dopo la fine del programma di protezione, lo stato ha fatto un bilancio positivo nel 2020. Tuttavia, ciò ha comportato tagli significativi per alcuni comuni. "Sì, ce ne sono stati", ha detto Philip Flick (CDU), vice-sindaco di Sinn nel distretto di Lahn-Dill. Sono stati tagliati i servizi volontari attraverso il programma. Ora non ci sono più strutture comunali dove poter organizzare feste. Saranno necessari nuovi investimenti perché non sono stati effettuati lavori di manutenzione per dieci anni. "Le cose sono state rimandate negli ultimi anni". Il personale è stato ridotto.

L'ultimo bilancio auditato del 2019 è ora in pareggio e la città è tornata sotto la supervisione finanziaria del distretto. Il fatto che più di 30 città siano ancora sotto la supervisione finanziaria dei presidenti di governo è anche dovuto alla velocità dei controlli annuali, secondo Flick. A Egelsbach, un comune del sud di Assia recentemente passato dalla supervisione finanziaria del presidente di governo di Darmstadt a quella del distretto di Offenbach, è stato chiuso la piscina pubblica e un luogo di incontro.

"Non abbiamo ancora un bilancio in pareggio", ha detto Marcus Dittrich (indipendente), sindaco di Bad Karlshafen nel distretto di Kassel. Quest'anno va bene, ma probabilmente l'anno prossimo scivolerà di nuovo in rosso. Sono necessari tre bilanci consecutivi in pareggio per essere liberati dalla supervisione finanziaria del presidente di governo. Nella città, gli sforzi per il consolidamento hanno portato alla riduzione del lavoro giovanile, della biblioteca, del numero di commissioni e del personale. Sono state anche vendute le strutture pubbliche.

Perché la supervisione finanziaria?

Secondo il Codice comunale dell'Assia, i comuni devono pianificare e gestire i loro bilanci in modo tale da garantire il soddisfacimento dei loro compiti. C'è una struttura di supervisione a tre livelli per questo. Gli uffici distrettuali sono responsabili della supervisione dei comuni con

Leggi anche: