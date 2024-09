- Scoperto: resti umani in un appartamento in fiamme a Neuss

In un incendio domestico in un complesso residenziale a Neuss, un signore di 77 anni ha detto addio alla vita. Secondo l'annuncio della polizia, il corpo è stato identificato dai soccorritori durante i tentativi di spegnimento del fuoco di sabato sera nella cucina dell'appartamento.

Come ha rivelato un portavoce dei vigili del fuoco, si è trattato di un incendio contenuto in un'unità del solaio. Grazie all'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, non c'è stato alcun pericolo che l'incendio si espandesse ad altre unità abitative.

Le analisi preliminari suggeriscono che l'incendio è scoppiato in cucina. A questo stadio delle indagini, è stato stabilito che l'incendio non è stato appiccato deliberatamente o innescato da fattori esterni. I danni stimati si attestano nella fascia alta delle cinque cifre.

Dopo i tentativi di spegnimento dell'incendio, i nuovi rilevatori di fumo nell'edificio sono stati trovati funzionanti in modo efficace, probabilmente salvando vite potenziali in altri appartamenti. Dopo l'incidente, il complesso residenziale ha annunciato piani per installare nuove misure di sicurezza antincendio, comprese le ispezioni regolari e le esercitazioni antincendio.

