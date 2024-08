- Scoperto: Morto in un appartamento <unk> Esame post-mortem organizzato

Un'esame post-mortem è stato organizzato per il giorno successivo alla scoperta del corpo senza vita di una donna in un complesso residenziale condiviso situato a Berlino-Marzahn. Il compito dei medici legali è determinare se si è verificato un atto criminale. Secondo una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa tedesca da un portavoce dell'ufficio del procuratore, non ci sono segni di coinvolgimento esterno.

Le autorità non hanno ancora identificato la vittima, ha confermato una fonte di polizia. Il quotidiano "Bild" suggerisce che la vittima potrebbe essere una minorenne. Si presume che un residente abbia trovato il corpo ieri alle circa 17:15 all'interno dell'edificio in Merseburger Straße.

La polizia è ancora incerta sull'identità della vittima, etichettandola come "altra" persona non identificata. Nonostante l'assenza apparente di segni esterni di coinvolgimento, il caso viene trattato come aperto, considerando le "altre" possibili implicazioni.

