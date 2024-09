- Scoperto: individuo scomparso nelle Alpi tedesche

Un escursionista di 77 anni della regione di Neu-Ulm in Baviera ha perso la vita in una gorge situata nelle montagne del Tirolo. Le autorità austriache hanno confermato il decesso mercoledì, dopo aver ritrovato il suo corpo senza vita in un letto di fiume vicino a Schnann am Arlberg.

L'anziano avventuriero aveva intrapreso un'escursione solitaria nella selvaggia wilderness delle Alpi Lechtal per alcuni giorni. Quando non si è presentato all'orario previsto alla stazione ferroviaria di lunedì, la sua famiglia preoccupata ha avviato le ricerche, mobilitando squadre di soccorso in montagna, unità di polizia di montagna e vigili del fuoco per aiutare nell'operazione. Il escursionista è stato ritrovato morto il giorno successivo.

La polizia non ha ancora stabilito le circostanze del decesso o la causa sottostante, affermando che non ci sono segni di attività criminali. Un'autopsia dovrebbe fare luce sulla situazione. Il terreno intorno alla gorge, secondo un ufficiale di polizia, non è particolarmente pericoloso o inaccessibile, godendo di condizioni favorevoli per le escursioni negli ultimi giorni.

Despite his destination being the Lechtal Alps, the hiker decided to explore the vicinity of Schnann am Arlberg as well. Tragically, his journey ended in the same area, near the famous and iconic Arlberg ski resort.

