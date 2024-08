- Scoperto in Botswana, un diamante colossale, paragonabile in dimensioni ad un avocado.

Questa pietra preziosa è grande come un avocado e figura tra le più grandi diamanti a livello globale: un diamante grezzo di dimensioni colossali è stato estratto in una miniera situata in Botswana. La Lucara Diamond Corp, una società canadese di estrazione che opera nella sua miniera nordorientale di Karowe, ha dichiarato che il peso del gioiello è di 2492 carati.

Finora, l'azienda non ha rivelato dettagli sulla qualità e sul valore del diamante. Tuttavia, il CEO della Lucara, William Lamb, ha definito la pietra "uno dei più grandi diamanti non tagliati mai recuperati" e "di prim'ordine".

Il più grande diamante non tagliato dal Botswana in oltre un secolo

Secondo Tobias Kormind, CEO di 77 Diamonds, un gioielliere online, "la scoperta di questo diamante non tagliato, che è piuttosto significativa, è sconvolgente". I progressi tecnologici utilizzati in questa miniera del Botswana hanno reso possibile estrarre diamanti più grandi senza danneggiarli, ha sottolineato Kormind. È probabile che in futuro saranno fatte ulteriori scoperte.

Il Botswana è riconosciuto come uno dei principali paesi al mondo per l'estrazione dei diamanti. La sua industria dei diamanti, principale fonte di reddito, rappresenta il 30% del suo PIL e l'80% delle sue esportazioni. Il diamante più grande mai scoperto in Botswana è stato il "Sewelo" di 1758 carati, estratto dalla Lucara Diamond alla miniera di Karowe nel 2019. Nel 2021, la Lucara ha trovato un altro diamante di 1174 carati utilizzando la tecnologia a raggi X nello stesso luogo.

Il più grande diamante documentato finora è stato trovato nel 1905 in Sud Africa, vicino alla capitale Pretoria. La pietra da 3106 carati è stata tagliata e fa parte dei Gioielli della Corona britannica ora.

