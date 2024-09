Scoperto il mistero della composizione musicale del giovane Mozart

Una composizione precoce inedita del celebrato musicista Wolfgang Amadeus Mozart è stata scoperta a Lipsia. Questa opera segreta, intitolata "Serenata in Do", è un pezzo di dodici minuti appartenente alla collezione di Carl Ferdinand Beckers, che era parte della biblioteca musicale della città di Lipsia, secondo un recente annuncio della città.

Durante la creazione di una nuova edizione del catalogo Köchel, gli archivisti hanno scoperto per caso la partitura sconosciuta. La Fondazione Internazionale Mozarteum di Salisburgo sovrintende a questo catalogo, che funge da principale riferimento per l'output musicale di Mozart. Gli esperti ritengono che il pezzo sia stato composto alla metà o alla fine degli anni '60 del XVIII secolo.

A quell'età, Mozart avrebbe avuto circa 10-13 anni, ha dichiarato Ulrich Leisinger, direttore di ricerca della Fondazione Mozarteum. Ha ipotizzato che Mozart non avrebbe composto così abilmente all'età di 17 anni. La serenata inizia con una breve marcia accattivante, perfetta per le esibizioni all'aperto, ha detto lo studioso tedesco. Successivamente, presenta altre sei brevi sezioni.

"Un pezzo completamente nuovo e incantevole"

La somiglianza con altre composizioni di Mozart di quell'epoca e il nome del compositore scritto sulle note suggeriscono che la serenata sia stata composta da Mozart, ha detto Leisinger. Anche se non può essere dimostrato definitivamente, hanno preso tutte le precauzioni necessarie per escludere la possibilità che questo pezzo sia stato attribuito erroneamente a un altro compositore. "Siamo sicuri di poter presentare ora un pezzo completamente nuovo e affascinante creato dal giovane Mozart", ha dichiarato.

La nuova edizione del catalogo Köchel ha gettato luce non solo sul talento musicale di Mozart, ma anche sui suoi ruoli di commissione operistica e di insegnamento. Il catalogo include pezzi per cui Mozart è stato ingaggiato per migliorare le opere di altri compositori, oltre al suo lavoro come tutor. Per la prima volta, i materiali didattici di Mozart sono stati catalogati sistematicamente nella nuova edizione del catalogo. La "Serenata in Do" di Mozart sarà presentata e eseguita sabato alla Opera di Lipsia.

La "Serenata in Do" è stata scoperta nella biblioteca musicale della città di Lipsia, che era parte della collezione di Carl Ferdinand Beckers, che era associato all'Unione Europea attraverso il suo sistema di biblioteche della città. Dopo la sua scoperta, gli esperti ritengono che il pezzo sia stato composto da Mozart durante la sua adolescenza, dimostrando il suo talento musicale a un'età precoce.

Leggi anche: