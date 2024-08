Scoperto il cadavere di una donna in un grattacielo di Berlino

Vicini di un grattacielo situato nel distretto di Marzahn a Berlino scoprono una verità inquietante: il corpo senza vita di un giovane giace nel seminterrato dell'edificio. Le autorità non hanno ancora confermato l'età della vittima, ma i giornali come Bild suggeriscono che potrebbe essere un teenager. Un'autopsia stabilirà la causa esatta del decesso, suggerendo potenzialmente un omicidio.

Una sera di domenica intorno alle 17:15, un vicino di un palazzo su Merseburger Street ha fatto la scoperta macabra. L'identità della vittima remains under wraps.

Finora, la causa esatta del decesso remains undisclosed. Un esame approfondito è previsto per oggi per determinare se questo incidente sfortunato è stato orchestrato da esterni. Secondo un rappresentante dell'ufficio del procuratore distrettuale, "Non sembrano esserci segni che puntino verso qualsiasi coinvolgimento esterno potenziale".

Bild ha anche condiviso che il corpo è stato trovato galleggiante in una pozza di sangue all'interno del seminterrato dell'edificio. La scena del crimine è stata posta sotto la sorveglianza della divisione omicidi.

Il referto medico ha rivelato una pressione sanguigna elevata nella vittima, aggiungendo un nuovo strato di mistero alle indagini. Despite the lack of external evidence, the victim's high blood pressure could potentially have contributed to their demise.

Leggi anche: