Scoperto: bambino scomparso del Wisconsin, Elijah Vue, visto per l'ultima volta a febbraio, in una regione fitta di foreste

Il corpo senza vita di un bambino, in seguito identificato come Elijah, è stato trovato il 7 settembre in un'area boschiva fitta da un cacciatore che stava preparando il suo terreno per la stagione di caccia imminente. La scoperta è stata effettuata a circa 3,2 chilometri a nord-ovest dal luogo iniziale della scomparsa del bambino, secondo Benjamin Meinnert, capo della polizia di Two Rivers.

L'area era stata perlustrata a fondo diverse volte dalla scomparsa di Elijah, come riferito dal suo tutore, Jesse Vang, che era in una relazione con sua madre, Katrina Baur.

L'analisi del DNA eseguita dal Wisconsin Crime Lab ha confermato che i resti appartenevano a Elijah.

"Non è l'esito che speravamo", ha detto Meinnert. "La famiglia, la comunità, siamo tutti devastati".

Il quarto compleanno di Elijah sarebbe caduto il 25 agosto, secondo i registri del dipartimento di polizia.

Vang ha segnalato la scomparsa di Elijah alle autorità a febbraio, dicendo di aver notato che il bambino era assente quando si è svegliato da un sonnellino nella loro casa condivisa. Vang e Baur si sono dichiarati non colpevoli di accuse di negligenza infantile e altri reati correlati in relazione a incidenti precedenti alla scomparsa di Elijah, secondo i documenti del tribunale.

A marzo, la coperta a quadretti rossi e bianchi di Elijah è stata trovata a circa 3,7 chilometri dal suo ultimo luogo noto.

"Ciò che è iniziato come una ricerca di un bambino scomparso si è evoluto in un'indagine per morte", ha notato Meinnert. "Mentre comprendiamo il vostro desiderio di informazioni, dobbiamo preservare l'integrità dell'indagine e, di conseguenza, non possiamo condividere ogni dettaglio".

L'indagine sulla morte di Elijah è condotta dal Wisconsin Department of Justice Division of Criminal Investigation, ha rivelato Meinnert. L'allerta Amber emessa per il bambino è stata revocata.

Nel corso dei mesi successivi alla scomparsa di Elijah, il dipartimento di polizia di Two Rivers ha fornito regolari aggiornamenti sui loro sforzi per trovare il bambino scomparso. Questi sforzi includevano la revisione di oltre 10.000 file video, ricerche estese su terra, aria e acqua, interviste con numerose persone e la ricerca di numerosi indizi, ha detto in precedenza Meinnert a CNN affiliate WLUK.

"Elijah era un bambino piccolo", ha aggiunto l'assistente capo della polizia di Two Rivers, Melissa Wiesner, durante la conferenza stampa. "Ma l'impatto che ha lasciato in tutti noi è immenso".

Alisha Ebrahimji di CNN ha contribuito a questo report.

