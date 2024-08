- Scoperta una pistola a Boppard, smascherata come un giocattolo

È stato rivelato che le armi da fuoco presunte portate da due individui che avrebbero fatto irruzione in un ristorante a Boppard (distretto di Rhein-Hunsrück) erano semplicemente giocattoli. Secondo le autorità, una donna ha notato i signori apparentemente armati che uscivano da un veicolo e entravano in una pizzeria da un supermercato vicino venerdì. Dopo essere stata informata, la polizia ha rintracciato il proprietario del veicolo, che ha confermato che le armi non erano genuine.

Gli agenti hanno presumibilmente sequestrato le armi giocattolo. La polizia sta attualmente esaminando se questa situazione potrebbe potenzialmente violare le norme sulle armi da fuoco. Da lontano, le armi giocattolo erano a malapena distinguibili da quelle vere, secondo i resoconti.

Successivamente alla segnalazione, la polizia ha istituito un perimetro e ha condotto una ricerca nella zona circostante del ristorante. Fortunatamente, la situazione non rappresentava alcuna minaccia per il pubblico.

La donna che ha segnalato gli individui presumibilmente armati era preoccupata a causa della loro presenza vicino alla pizzeria. Nonostante fossero donne, diversi clienti nel ristorante sono rimasti tranquilli per tutto l'incidente.

