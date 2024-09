- Scoperta in Sassonia-Anhalt: antica moneta d'argento celtica

Per la prima volta, una moneta d'argento celtica quasi duemila anni fa, nota come 'bushel-quinar', è stata rinvenuta in Sassonia-Anhalt. Questo antico artefatto è stato scoperto dal volontario per la tutela del patrimonio Alexander Gerlich nella regione della Börde. Secondo Anika Tauschensky, numismatica dell'Ufficio statale sassone per la gestione del patrimonio e l'archeologia, intervistata dall'agenzia di stampa tedesca, "Si tratta del primo ritrovamento confermato di un 'bushel-quinar' in Sassonia-Anhalt e anche del ritrovamento più a nordest noto di un 'bushel-quinar' del Sud della Germania".

Le monete della regione mediterranea hanno ispirato i Celti

I Celti erano entrati in contatto con le monete durante le loro spedizioni nella regione mediterranea e ne erano rimasti così affascinati da adottarne i disegni e iniziare a coniare le proprie monete. Inizialmente, queste monete venivano utilizzate come offerte ai loro dei o come merci da scambiare. Solo nel periodo tardivo della cultura celtica le monete vennero utilizzate anche come forma di valuta. "Tuttavia, il valore di questa moneta non può essere determinato", ha detto Tauschensky.

Rimane sconosciuto come il 'bushel-quinar' sia finito in Sassonia-Anhalt - se come oggetto di scambio, un dono o un tributo. Il momento esatto della sua sepoltura è altrettanto ignoto. "Comunque, dimostra i contatti e gli scambi con gruppi di popolazione che si trovavano molto più a sud", ha detto Tauschensky. Il 'bushel-quinar' è stato scoperto vicino a Haldensleben e proviene dalla regione della Baviera-Franconia.

I 'bushel-quinars' costituiscono una categoria unica tra le monete celtiche. Il nome si riferisce al disegno del lato anteriore della moneta, che presenta una testa con ciocche di capelli che diventano sempre più stilizzate nel tempo, fino a somigliare a un turbine che circonda quattro punti centrali.

La coniazione dei 'bushel-quinars' iniziò circa 150 anni a.C. e continuò fino a circa il 25 a.C. La moneta appena scoperta risale alla prima metà del I secolo a.C. Il suo stato di conservazione viene stimato essere relativamente buono.

La moneta potrebbe essere esposta in una mostra dell'Età del Bronzo

"Questo esemplare raro potrebbe essere esposto in una futura mostra sull'Età del Bronzo", ha detto il portavoce e l'archeologo Oliver Dietrich. "Dopo tutto, la moneta è la prova dei rapporti commerciali a lungo raggio dei Celti".

Le zone di distribuzione delle monete sono principalmente la Germania meridionale, in particolare la Baviera centrale, l'Austria e la Svizzera. Piccoli gruppi con pochi esemplari si trovano nella Repubblica Ceca, nella Slovacchia, in Francia e nel Lussemburgo. Mano a mano che ci si sposta verso nord, il numero di scoperte diminuisce. La Turingia e l'Assia hanno ancora alcuni pezzi rimasti.

