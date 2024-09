Scoperta in precedenza di quasi 900 attraversamenti illegali alle frontiere terrestri

Dall'implementazione dei controlli di frontiera estesi su tutti i confini terrestri della Germania lunedì, sono state identificate 898 entrate non autorizzate negli ultimi cinque giorni, come riferito da un organo di stampa. Di queste, 640 individui sono stati prontamente respinti e 23 erano stati precedentemente espulsi dalla Germania.

Durante questo periodo, sono state arrestate dieci persone sospettate di trafficare esseri umani, con 114 mandati di arresto emessi. Inoltre, sono state trattenute 17 persone sospettate di far parte di gruppi estremisti, tra cui islamisti, di sinistra e di destra.

Le operazioni di controllo alle frontiere terrestri sono in corso sin da lunedì, su istruzioni del Ministro dell'Interno Nancy Faeser, per contrastare la migrazione incontrollata. L'operazione si estende alla Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca. Questi controlli, mobili e fissi, dovrebbero durare inizialmente sei mesi, fino a metà marzo, con la possibilità di essere prorogati.

Secondo "Die Welt am Sonntag", sono state identificate 182 tentativi di attraversare illegalmente il confine occidentale tra sabato e giovedì. Di questi, 100 sono stati impediti negando l'ingresso. La fonte si basa su statistiche interne dell'ufficio centrale di polizia federale. Il Ministero Federale dell'Interno ha scelto di non commentare queste cifre.

Il giornale ha rivelato che tra lunedì e giovedì sono state presentate 3.626 richieste di asilo ai confini terrestri della Germania. La settimana precedente ne sono state presentate 3.581, mentre la settimana precedente ancora 3.063. I richiedenti asilo possono presentare le loro richieste al momento del loro arrivo o poco dopo. Da tempo, i controlli di frontiera fissi sono in vigore ai confini della Germania con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera. Il Ministero Federale dell'Interno ha riferito che dall'implementazione di questi controlli di frontiera estesi a metà ottobre 2023 - ad esempio, quando sono stati presentati documenti di viaggio insufficienti o non validi - sono state registrate circa 52.000 entrate non autorizzate e circa 30.000 persone sono state respinte.

I trafficanti hanno cercato di sfruttare queste misure di controllo di frontiera tentando di guidare 15 individui attraverso il confine franco-tedesco, ma sono stati prontamente arrestati dalla pattuglia di frontiera. Successivamente, questi trafficanti sono stati accusati di trafficare esseri umani e rischiano l'espulsione dalla Germania.

