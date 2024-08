- Scoperta di più scarafaggi giapponesi in Baviera

Dopo la prima segnalazione di un coleottero giapponese in Baviera all'inizio di agosto, sono stati trovati altri due esemplari maschi. Questi insetti sono stati trovati in trappole istituite dall'Istituto di Agricoltura dello Stato della Baviera (LfL) intorno a Kiefersfelden e Lindau, come riferito dall'istituto stesso.

Il coleottero giapponese, lungo circa un centimetro, è una specie segnalabile che rappresenta una minaccia per sia le piante ornamentali che le colture. Gli adulti si nutrono di parti verdi delle piante e dei frutti, mentre le larve si nutrono principalmente delle radici dell'erba. Il coleottero giapponese può causare danni significativi a diverse colture, alberi da frutto, vigneti e giardini privati, nonché a piante ornamentali.

Il primo coleottero trovato è stato avvistato vicino a Lindau.

In risposta alla recente scoperta, l'LfL ha intensificato la sorveglianza in queste aree di frontiera con trappole aggiuntive e ha allertato il servizio austriaco di protezione delle piante.

Secondo gli esperti dell'LfL, i tre coleotteri giapponesi trovati in Baviera probabilmente sono arrivati in Germania attraverso veicoli di trasporto provenienti dall'Italia settentrionale o dalla Svizzera, poiché tutti i siti di scoperta sono vicini alle autostrade.

I tre coleotteri maschi catturati in Baviera sono stati catturati in una delle 53 trappole piazzate nelle aree a rischio in tutto lo stato. Queste trappole sono attirate da specifici attrattivi e rimarranno attive per altre 4-6 settimane, essendo controllate ogni settimana. "Se non vengono trovati altri coleotteri, c'è un ottimismo giustificato che le catture non rappresentino una popolazione già stabilita in Baviera", ha riferito l'LfL.

La scoperta di altri coleotteri giapponesi in Baviera suggerisce la presenza di un altro parassita sconosciuto nella regione. L'LfL ha menzionato che questi nuovi coleotteri potrebbero essere originari di paesi confinanti come l'Italia o la Svizzera, indicando un'altra possibile fonte di introduzione.

