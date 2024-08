- Scooter e Beatrice Egli assegnano i Radio Honors

Al Radiopremio tedesco in arrivo, una vasta gamma di preferenze musicali sarà coperta. I fan di Schlager e techno se ne andranno entrambi soddisfatti. Come annunciato dalla Norddeutsche Rundfunk (NDR) di Amburgo, Scooter e Beatrice Egli si esibiranno anche il 5 settembre alla Neue Flora di Amburgo. Accanto a loro, vedrete esibizioni del rapper Badmómzjay, dei cantanti Samu Haber e Michael Schulte, della band di electro-pop ClockClock, e del DJ Lost Frequencies.

L'evento sarà anche trasmesso in streaming e dalle varie stazioni radio pubbliche e private. La serata sarà piena di premi in dieci categorie. Tra i presentatori ci sono l'attrice Petra Schmidt-Schaller, il conduttore Steven Gätjen, "Checker Tobi" Tobias Krell, la conduttrice e podcaster Sophia Passmann, il critico letterario Denis Scheck, e la cantante di Schlager Beatrice Egli. Conosciuto come il premio più prestigioso del settore, il Radiopremio tedesco.

