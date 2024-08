- Scoop, noto come Fatman, soccombe a seguito di un crollo sul palco.

Celebre rapper Fatman Scoop è tragicamente scomparso all'età di 53 anni, dopo essere collassato durante un'esibizione dal vivo. La famiglia di Fatman Scoop ha annunciato la triste notizia con un comunicato stampa, dichiarando: "Con immensa tristezza e pesanti cuori, confermiamo la scomparsa del leggendario e iconico Fatman Scoop". La sua morte è stata confermata anche dalla sua casa discografica all'agenzia di stampa tedesca DPA. Successivi rapporti di importanti testate, come la BBC UK, hanno confermato la notizia citando i rappresentanti di Fatman Scoop.

Il messaggio della famiglia ha continuato: "Era la risata delle nostre vite, una fonte inesorabile di supporto e un esempio di coraggio e forza". Hanno inoltre sottolineato: "Fatman Scoop non era solo un rinomato performer; era un padre, un fratello, uno zio e un amico amatissimo". L'incidente è avvenuto durante un concerto negli Stati Uniti, nello specifico nel Connecticut, durante una serata di venerdì. I dettagli sull'evento triste rimangono ancora vaghi.

Fatman Scoop ha collaborato con Missy Elliott e Mariah Carey

Successivamente, il tour manager di Fatman Scoop ha pubblicato un post online, dicendo: "Sono senza parole...Dall'avermi portato in giro per il mondo e farmi esibire sui palchi più prestigiosi della Terra all'impartirmi lezioni di vita che mi hanno modellato nell'uomo che sono oggi, grazie. Ti amo".

Fatman Scoop era ampiamente riconosciuto come pilastro della scena hip-hop di New York degli anni '90. La sua influenza si può vedere nei suoi collaborazioni con successi come "Lose Control" di Missy Elliott, vincitore del Grammy, e "It's Like That" di Mariah Carey. Il suo singolo "Be Faithful" ha fatto scalpore nelle classifiche del Regno Unito e dell'Irlanda, arrivando in cima. Recentemente, Fatman Scoop è apparso spesso in popolari programmi televisivi.

Nonostante la sua triste scomparsa, l'impatto di Fatman Scoop sull'industria musicale è innegabile. La sua collaborazione con Missy Elliott e Mariah Carey in "Lose Control" e "It's Like That" rispettivamente, ha consolidato il suo status di leggenda nella scena hip-hop degli anni '90. Anche come grande persona fuori dal palco, Fatman Scoop ha continuato a toccare le vite e a risplendere in vari modi, non solo come rinomato performer, ma anche come membro della famiglia e amico amatissimo.

