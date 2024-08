- Scoop, conosciuto come Fatman, è crollato sul palco e è morto.

Fatman Scoop, noto come Isaac Freeman III, ha vissuto una tragedia, come riportato da fonti come "TMZ". Il musicista di 53 anni è collassato durante un'esibizione venerdì sera. Il suo tour manager ha condiviso un messaggio commovente, ammettendo di essere senza parole e di essere grato per le esperienze condivise, dicendo "Mi hai fatto girare il mondo e ho avuto l'opportunità di esibirmi con te sui palchi più rinomati del mondo, le lezioni che mi hai impartito mi hanno davvero formato nell'uomo che sono oggi. Grazie, ti tengo caro".

Visite in ospedale per Fatman Scoop

Come riportato da "TMZ", Fatman Scoop, originario di New York, ha avuto un incidente in precedenza. Ha bisogno di rianimazione e successivamente è stato portato in una struttura ospedaliera. L'incidente si è verificato apparentemente al Town Center Park di Hamden, Connecticut, venerdì sera. Il musicista ha perso improvvisamente conoscenza e è caduto sul palco. Gli ufficiali di "TMZ" hanno confermato un'emergenza medica intorno alle 20:30.

Fatman Scoop ha collaborato con figure di spicco dell'industria hip-hop, tra cui Missy Elliott e Mariah Carey.

L'emergenza medica che Fatman Scoop ha vissuto sul palco ha portato alla sua ospedalizzazione. Nonostante la situazione grave, i fan e i colleghi del musicista sono rimasti fiduciosi per la sua guarigione, conoscendo la sua resilienza dimostrata nel corso della sua carriera.

Leggi anche: