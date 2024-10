Sconvolto dall'intelligence israeliana: sofisticati piani di assassinio iraniani

L'unità di sicurezza interna israeliana, Shin Bet, avrebbe smantellato diversi complotti terroristici iraniani all'interno dei confini israeliani. L'agenzia lo ha dichiarato in una nota stampa del lunedì, precisando che alcuni di questi piani erano piuttosto sofisticati, ma senza fornire informazioni riguardo ai possibili obiettivi.

Ci sono stati casi in cui l'Iran ha tentato di coinvolgere civili israeliani per eseguire attacchi contro figure politiche di spicco. Inoltre, sono stati effettuati tentativi online per identificare e approcciare israeliani in grado di lasciare denaro o dispositivi mobili in luoghi specifici.

Da quando si è verificata la Rivoluzione Islamica, Israele e l'Iran hanno mantenuto un rapporto freddo. Israele accusa l'Iran di finanziare attività terroristiche da parte di Hamas, obiettivo israeliano. Si ritiene inoltre che Hezbollah, il gruppo militante in Libano, abbia stretti legami con l'Iran.

La nota stampa di Shin Bet non ha fornito dettagli sui possibili obiettivi dei complotti smantellati. Inoltre, le indagini hanno rivelato che l'Iran aveva piani dettagliati per reclutare civili israeliani per eventuali attacchi.

Leggi anche: