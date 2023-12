Sconvolgimenti clamorosi, veterani esperti e uno sloveno ispirato portano alle emozionanti finali di Conference NBA

Prima i Boston Celtics hanno messo al tappeto i Milwaukee Bucks, campioni in carica, con un'imponente vittoria per 109-81.

E proprio quando si pensava che non si potesse fare di meglio, Luka Doncic e i Dallas Mavericks si sono fatti avanti per rubare la scena.

Giocando a Phoenix contro i Suns - la squadra con il miglior record della stagione regolare dell'NBA e che ha conquistato le Finali dello scorso anno - i Mavericks hanno dominato dall'inizio alla fine, battendo comodamente i Suns 123-90.

La sorprendente serie di risultati di gara 7 ha dato vita a un paio di finali di conference molto interessanti per determinare chi si incontrerà alle finali NBA.

Nella Western Conference i Mavs affronteranno i Golden State Warriors, mentre nella Eastern Conference i Celtics se la vedranno con i Miami Heat.

Wow.

Lo straordinario Doncic porta Dallas alle WCF

"Quanto è bravo Luka Doncic".

Il quattro volte vincitore della Champions League e della Coppa del Mondo Toni Kroos non ha potuto fare a meno di mostrare il suo apprezzamento per quello che stava vedendo in TV.

Domenica sera Doncic ha fatto faville, mettendo a segno 35 punti e 10 rimbalzi nella vittoria dei Suns in gara-7.

Nonostante la pressione che gravava sulle sue spalle in quanto talismano e leader dei Mavericks, non è mai sembrata preoccupare il ventitreenne, che con calma ha sezionato la solida difesa dei Suns mentre la sua squadra passava in vantaggio.

Alla fine del primo quarto, i Mavs conducevano 27-17. All'intervallo, erano in vantaggio per 57-27. All'intervallo erano in vantaggio per 57-27, con i 27 punti di Doncic nel primo tempo che eguagliavano il totale della squadra dei Suns.

Aiutato da 30 punti di Spencer Dinwiddie dalla panchina, Doncic non ha nemmeno dovuto giocare il quarto quarto, tanto era il vantaggio che si era costruito.

Dopo aver raggiunto la prima finale della Western Conference per Dallas dal 2011, non c'è da stupirsi che il giovane sloveno fosse raggiante.

"Non riesco a togliermi questo sorriso dalla faccia", ha detto Doncic. "Sono davvero felice.

"Onestamente, penso che ce lo meritiamo. Abbiamo giocato duramente per tutta la serie. Forse in un paio di partite non siamo stati noi stessi, ma siamo venuti qui con una dichiarazione in gara 7. Ci abbiamo creduto. Ci credevamo. Il nostro spogliatoio ci credeva. Tutti ci credevano. Quindi sono felice".

I Mavericks affronteranno ora i Warriors in gara 1 delle finali della Western Conference mercoledì a San Francisco.

Golden State ha superato per un soffio i Memphis Grizzlies nella semifinale della Western Conference all'inizio della settimana.

La serie vedrà affrontarsi due delle più interessanti formazioni di guardie dell'NBA: per Dallas, Doncic, Dinwiddie e Jalen Brunson e per Golden State, Steph Curry, Klay Thompson e Jordan Poole.

Curry, Thompson, Draymond Green e l'allenatore Steve Kerr puntano al loro quarto titolo NBA insieme, come parte di una delle più grandi dinastie di questo sport.

La vittoria nella serie contro i Grizzlies, anche se stentata, significa che in teoria sono solo otto le vittorie che li separano dall'ennesimo trofeo Larry O'Brien.

Un Doncic fiducioso li ostacola, però, e l'allenatore dei Mavericks Jason Kidd dice che non si metterà da parte.

"È Luka. Ama il palcoscenico", ha detto Kidd. "Quando diventa più grande, lui migliora".

La maturità dei Celtics

Per i Celtics è stata una stagione di crescita e di lavoro, culminata nella combattuta vittoria di domenica in gara 7 contro i Bucks.

Grant Williams ha realizzato 27 punti, mettendo a segno sette triple, mentre Jayson Tatum ha messo a segno 23 punti, sei rimbalzi e otto assist per mettere al tappeto i campioni in carica.

La loro precisione dalla lunga distanza - i Celtics hanno stabilito il record NBA di gara 7 con 22 tiri da tre - li ha aiutati a neutralizzare il due volte MVP Giannis Antetokounmpo con 25 punti, 20 rimbalzi e nove assist.

La vittoria in gara 7 ha messo fine a una serie di scontri diretti, con i Celtics che hanno vinto le ultime due partite dopo essere stati in svantaggio per 3-2 e Milwaukee che doveva vincere solo una volta per avanzare.

Ma, con le spalle al muro, gli uomini di Ime Udoka, allenatore di Boston, hanno dimostrato la loro determinazione, rimanendo saldi contro un implacabile Antetokounmpo e i Bucks, privi della stella Khris Middleton per tutta la serie.

E con la precisione di Williams nel tiro dalla profondità che ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di gara 7, la guardia titolare dei Celtics Jaylen Brown pensa di meritare un nuovo soprannome.

"Ora chiamatelo Grant Curry", ha detto Brown.

I Celtics sono giunti alla quarta partecipazione alle finali della Eastern Conference negli ultimi sei anni e si apprestano ad affrontare gli Heat in una rivincita delle finali della Eastern Conference del 2020.

Miami ha conquistato il suo posto in questa fase dei playoff con una vittoria relativamente comoda in semifinale sui Philadelphia 76ers in sei partite.

Grazie alla sua solida difesa, gli Heat, primi in classifica, dovranno dare il meglio di sé per fermare Tatum e compagnia quando martedì arriveranno in città per gara-1.

Guidata da Jimmy Butler, Bam Adebayo e PJ Tucker - un infortunio al bicipite femorale ha condizionato il playmaker Kyle Lowry e la sua condizione per gara 1 è in bilico - la difesa di Miami ha soffocato Joel Embiid e il resto della squadra di Philadelphia.

L'allenatore Erik Spoelstra ha dimostrato perché è considerato uno dei migliori allenatori della lega, guidando la corsa di Miami verso le ultime quattro squadre della NBA.

Ma con stelle da entrambe le parti, sarà affascinante vedere chi la spunterà nella serie best-of-seven.

