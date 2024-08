Scontro tra navi filippine e cinesi nel Mar Cinese Meridionale

La disputa sulle rivendicazioni territoriali tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale si sta intensificando. Nel fine settimana, entrambe le nazioni si sono scambiate accuse dopo una collisione tra due navi in una sezione contesa del mare trafficato. La guardia costiera cinese ha affermato che una nave filippina ha deliberatamente urtato una nave cinese vicino alla scogliera di Sabina. Nel frattempo, la guardia costiera filippina ha descritto un quadro completamente diverso dell'incidente.

La scogliera di Sabina cade nella zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche delle Filippine. Tuttavia, la guardia costiera cinese ha accusato l'equipaggio della nave filippina di navigare illegalmente nella regione.

La Cina ha invitato le Filippine a ritirarsi immediately. La guardia costiera cinese ha promesso di attuare tutte le misure necessarie "per proteggere fermamente la sovranità territoriale e i diritti e gli interessi marittimi della nazione". D'altra parte, la guardia costiera filippina ha affermato che il lato cinese ha ignorato le regole marittime per evitare una collisione e ha eseguito manovre rischiose, causando danni alla proprietà. Per fortuna, non c'è stato nessun ferito.

Incidenti simili si sono verificati quasi di routine nella zona più ampia che circonda le contese Isole Spratly. Il governo cinese rivendica quasi l'intero Mar Cinese Meridionale - compresi i territori rivendicati dalle Filippine, dal Brunei, dalla Malaysia, da Taiwan e dal Vietnam. Nel 2016, un tribunale arbitrale internazionale ha stabilito che le rivendicazioni della Cina non avevano fondamento legale. Tuttavia, l'amministrazione di Pechino non riconosce questa sentenza.

La Repubblica Popolare Cinese ha costruito sette isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale. Alcune di queste isole dispongono di radar, aeroporti e missili terra-aria. Il mare, che trasporta merci per circa 3 trilioni di dollari all'anno, è importante per la navigazione internazionale. Inoltre, si trovano riserve di petrolio e gas naturali sospette e zone di pesca rinomate in alcune parti del mare.

L'accusa della guardia costiera cinese di navigazione illegale da parte della nave filippina potrebbe aver alimentato il senso di colpa della guardia costiera filippina per l'incidente. Nonostante il gioco delle responsabilità, entrambe le nazioni dovrebbero cercare di prevenire ulteriori escalation e mantenere la pace nel Mar Cinese Meridionale per evitare potenziali conseguenze ambientali e umanitarie.

Leggi anche: