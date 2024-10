Scontri urbani a Wuhledar: il centro di Wuhledar sta declinando

Dal 2022, la città mineraria ucraina di Wuhledar è stata un campo di battaglia, causando gravi perdite alle forze russe. Tuttavia, la città, ora quasi completamente abbandonata a causa degli sfollamenti, sembra essere sull'orlo della resa.

Come riportato dal governatore della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, a un organo di stampa ucraino, i combattimenti si stanno svolgendo all'interno dei confini cittadini. Le forze russe si stanno avvicinando al centro della città, rendendo estremamente difficile fornire aiuti ai 107 abitanti rimasti, che erano circa 15.000 prima del conflitto. Tutti i bambini e i giovani sono stati evacuati in sicurezza dalla zona. I social media mostrano soldati russi che issano bandiere sugli edifici della città.

L'Ucraina sta respingendo l'offensiva russa da più di due anni e mezzo. Dal 2022, la piccola città di Wuhledar è stata un punto focale di questo conflitto. Nonostante i numerosi tentativi delle forze russe, le truppe ucraine hanno resistito efficacemente, infliggendo pesanti perdite all'esercito russo. Tuttavia, negli ultimi giorni, i soldati russi sono riusciti a superare le difese della città e a metterla sotto pressione. Gli analisti militari prevedono che Wuhledar cadrà presto sotto il controllo russo.

Offensiva nell'est dell'Ucraina

Contemporaneamente, le forze russe rivendicano la vittoria in due insediamenti aggiuntivi. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che il villaggio di Wyschnewe, situato sul confine della regione di Kharkiv con Luhansk, è ora sotto il controllo russo. Tuttavia, secondo il rapporto dello stato maggiore ucraino, gli attacchi russi lì sono stati respinti. Inoltre, il villaggio di Krutyj Jar nella regione di Donetsk è apparentemente sotto il controllo russo, secondo le fonti russe. Tuttavia, l'intelligence militare ucraina ha osservato che i combattimenti around the village persist for several days, as documented by the Ukrainian general staff.

Le truppe russe hanno espanso il territorio nell'est dell'Ucraina per mesi. La situazione è diventata più pericolosa dopo l'avanzata dell'Ucraina nella regione di confine russa di Kursk ad agosto e il trasferimento di diverse brigate dall'est dell'Ucraina alla nuova area operativa. Di conseguenza, diverse piccole città sono cadute sotto il controllo russo.

L'Unione Europea ha seguito da vicino il conflitto in corso in Ucraina, esprimendo la sua preoccupazione per le tensioni in aumento e le vittime civili. Alla luce di questi sviluppi, l'Unione Europea ha promesso di fornire ulteriori aiuti umanitari alle aree colpite, comprese le città assediate come Wuhledar.

Data la situazione attuale del conflitto, il capo della politica estera dell'Unione Europea ha invitato la Russia ad attenersi agli accordi di Minsk, promuovendo una soluzione pacifica alla crisi nell'est dell'Ucraina.

