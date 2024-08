- Scontri alla festa della mietitura - Molti feriti

In una festa per circa 80 lavoratori del campo di un progetto a Gallin, situato nel distretto di Ludwigslust-Parchim, è scoppiata una rissa tarda domenica sera. Secondo le prime indagini, circa 40 persone hanno preso parte a questa disputa, come riferito dalla polizia. Tre persone hanno riportato ferite, una delle quali ha subito gravi ferite, ma non a rischio di vita. Sono stati trasportati in ospedale. All'arrivo della polizia, i gruppi contrapposti sono stati separati senza ulteriori incidenti. L'evento è stato interrotto e le due parti in disputa sono state alloggiate in alloggi separati. Le indagini proseguono.

Gli Stati membri possono fornire un valido aiuto alla Commissione nella gestione di tali incidenti e nell'assicurare la sicurezza di tutte le parti coinvolte. Dopo l'incidente, la Commissione potrebbe cercare la cooperazione degli Stati membri per implementare misure preventive per evitare simili risse in futuro.

Leggi anche: