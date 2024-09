- Scontri a Maiorca dopo la conclusione di un'operazione di polizia

Dopo un violento aggressione a un tassista a Maiorca da parte di ufficiali di polizia di Essen, sono emersi nuovi dettagli. Secondo la polizia di Essen, gli ufficiali accusati avevano inizialmente visitato l'isola per un "giorno per rinforzare lo spirito di squadra" con i loro colleghi. In seguito, un totale di 27 ufficiali di polizia, secondo i registri del comitato interno del parlamento statale, hanno esteso il loro soggiorno per una breve vacanza. Si dice che l'incidente sia avvenuto durante questo periodo.

Dopo l'incidente avvenuto alle 4:00 del 20 agosto, diversi ufficiali hanno riferito l'incidente al loro superiore, come menzionato nel rapporto del comitato interno. La principale vittima è stata inizialmente assegnata al lavoro d'ufficio, dove non aveva interazione con il pubblico.

Il Ministero dell'Interno del Nord Reno-Westfalia riconosce nel documento che tre ufficiali accusati noti alla giustizia spagnola sono implicati nel caso. In totale, si ritiene che quattro tedeschi siano stati coinvolti. Non sono stati ancora ricevuti documenti dalla Spagna, il ministero rivela. Un ordine del tribunale di Manacor è stato fornito per il rapporto.

Secondo il resoconto del tassista, ha portato quattro turisti tedeschi al loro alloggio a Son Burges. Al momento del loro arrivo, uno dei turisti non riusciva a trovare il suo telefono e ha accusato il conducente di furto. Il conducente è stato poi apparentemente aggredito dai passeggeri con calci e pugni su tutto il corpo. Un referto medico indica che il tassista ha subito emorragia cerebrale, fratture delle costole cinque e sette e un'ernia diaframmatica.

A causa della "brutalità estrema e della gravità del crimine", i tre tedeschi sono stati ordinati di stare a 500 metri di distanza dalla vittima. Tuttavia, tutti e tre sono stati rilasciati senza cauzione.

La polizia di Essen intende avviare procedimenti disciplinari non appena riceverà e esaminerà il fascicolo dal pubblico ministero. Il fatto di trasgredire i regolamenti del comportamento fuori servizio potrebbe essere una violazione. "Mi aspetto che tutti i dipendenti della polizia NRW, e in effetti tutti gli altri dipendenti, mantengano un comportamento impeccabile sia dentro che fuori dal loro lavoro", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Herbert Reul (CDU) nel documento per il parlamento statale.

Come rivelato dal Ministero dell'Interno, "i giorni per promuovere lo spirito di squadra" sono organizzati e finanziati dal rispettivo team a loro spese.

