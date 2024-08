20:15, Das Erste, Aenne Burda - L'Economista Meraviglia, Biografico

- Sconti televisivi mercoledì

Offenburg, 1949. Le condizioni economiche in Germania post-bellica migliorano costantemente. L'azienda tipografica e l'editore di Franz Burda (Fritz Karl) prosperano, permettendogli di offrire ad Anna (Katharina Wackernagel) una vita agiata. Tuttavia, l'idea di Anna di creare una rivista di moda che offra eleganti modelli di cucito alle donne non viene presa sul serio da Franz. Tuttavia, Anna, che ha una passione per le belle cose, è convinta che il desiderio delle donne di sfuggire alla tetraggine del dopoguerra abbia un grande potenziale.

20:15, Sat.1, Chi Cucina Meglio per gli Ospiti?, Show Culinario

È lo scontro tra i Schnitzel Kids: Frank Rosin sfida lo chef austriaco Mario Lohninger. In questo episodio, i tre team devono coprire i temi "Gioco in Casa", "Paradiso Vegano" e "Nordico Naturale!". Tutti i piatti devono essere preparati con il motto "Cucina da Mensa". Chi può convincere più ospiti - Frank Rosin o Mario Lohninger?

20:15, 3Sat, L'Uomo Senza Ombra, Giallo

L'avvocato di Berlino, donnaiolo e bon vivant Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) riceve un incarico insolito: deve cercare un uomo che è scomparso senza lasciare traccia 30 anni fa a L'Avana. Katherina Gebhardt (Gudrun Landgrebe) è la sorella dell'uomo scomparso. Suo fratello Martin avrebbe dovuto emigrare nella DDR nel 1980, ma non è mai arrivato. Tuttavia, lei riceve regolarmente indizi che Martin è ancora vivo, a volte a Cuba, a volte negli Stati Uniti.

20:15, RTL, Mario Barth Svela Tutto! Tutto per i Nostri Bambini, Commedia Satirica

Il comico Mario Barth critica da anni lo spreco di denaro pubblico. Ora, i bambini sono particolarmente colpiti dalla negligenza e dall'audacia dello stato. In questa edizione speciale, Mario e i suoi investigatori di spicco svelano i peggiori casi in cui città, comuni e stati falliscono nei confronti dei loro bambini. Chi non può difendersi ottiene voce in capitolo.

21:45, ZDFneo, Friesland: Sotto la Superficie, Commedia Gialla

Il becchino Habedank (Holger Stockhaus) offre ai suoi clienti una "gestione digitale del patrimonio". I account sui social media, le caselle di posta elettronica e le app di appuntamenti devono essere cancellati, eliminati o chiusi. Tuttavia, quando uno dei suoi clienti muore improvvisamente, il devoto becchino non solo si mette nei guai con la polizia, ma anche con l'avvocato della vedova, Svantje Oltmann (Valerie Niehaus). Lei rivendica, a nome del suo cliente Hinnerk Schwidden (Aljoscha Stadelmann), un diritto all'eredità digitale.

