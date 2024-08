- Sconti per la TV di venerdì

20:15, Das Erste, Toni, maschio, Ostetrico: Bambino in una cesta, Commedia

Arriverà mai il momento giusto? L'ostetrico Toni Hasler (Leo Reisinger) spera nella sua occasione con Luise (Wolke Hegenbarth). Con la relazione di Luise con Sami (Marcel Mohab) in difficoltà, Toni trova speranza. Ma poi appare un bambino, trovato sulla soglia di casa dal ginecologo e discretamente accolto, mandando all'aria i piani di Toni. Inaspettatamente, Toni assiste alla ripresa della relazione tra Luise e Sami come genitori affidatari. Toni inizia a cercare la madre del bambino, non solo perché le sue speranze svaniscono, ma anche a causa dei suoi principi, prima che la polizia e i servizi sociali scoprano il neonato!

20:15, RTL, 40 anni di RTL - Il grande quiz di giubileo, Show

RTL festeggia il suo 40° compleanno! In uno spettacolo di giubileo, sei stelle di RTL si sfidano in un quiz, accompagnate da una serata piena di momenti emozionanti, stravaganti e sportivi. Ci sarà un incontro con i momenti salienti di RTL indimenticabili: Chi si ricorda ancora gli show degli anni '90, le prime soap e i vincitori di Let's Dance? Chi emergerà come il re del quiz della serata? Un viaggio nel tempo fantastico con sorprese speciali attende i telespettatori.

20:15, RTLzwei, Lanterna Verde, Azione Avventura Supereroe

Hal Jordan (Ryan Reynolds) è un tipo spericolato. La sua vita privata, per usare un eufemismo, è caotica. Un giorno, il coraggioso pilota di prova dell'aeronautica viene scelto da un misterioso anello per pronunciare il Giuramento della Lanterna Verde, diventando membro dei cosiddetti "Lanterne Verdi" - un'unità d'élite intergalattica di combattenti provenienti da civiltà aliene avanzate. Il loro obiettivo: proteggere l'universo.

20:15, 3Sat, Honecker e il Pastore, Drammatico

Il governo Modrow non offre protezione alla coppia di dittatori. Solo con il pastore evangelico Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) e la sua famiglia, che come molti altri hanno sofferto sotto il regime della DDR, i Honecker trovano rifugio. Davanti al presbiterio ci sono dimostrazioni accese, così il pastore Holmer e sua moglie devono affrontare personalmente i dimostranti violenti. Il tentativo a metà del governo Modrow di sistemare la coppia Honecker in una casa vacanze di proprietà dello stato a Lindow nel marzo 1990 fallisce a causa di massicce proteste politiche e attacchi mortali al convoglio.

22:35, ProSieben, Central Intelligence, Azione Commedia

Calvin (Kevin Hart) fatica a credere ai suoi occhi quando incontra di nuovo il suo ex compagno di scuola Bob (Dwayne Johnson). Bob, un tempo grassottello e non atletico, è ora un culturista muscoloso e un agente segreto nei guai. Bob cerca un traditore all'interno della CIA e ha bisogno dell'aiuto di Calvin per questo. Calvin non ha idea di che avventura lo aspetta.

