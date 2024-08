- Sconti per la TV di venerdì

20:15, Das Erste, Toni, Ostetrico Uomo: La Felicità degli Altri, Commedia

L'ostetrico Toni (Leo Reisinger) è sorpreso: la sua ex moglie Hanna (Kathrin von Steinburg) si presenta con il suo nuovo marito Alex (Martin Bretschneider) per una visita prenatale. Tuttavia, non è il 42enne avvocato a essere incinta, ma la sua governante georgiana! La sicura di sé Natascha (Katja Hutko) non ha bisogno di un interprete o di aiuto per scegliere il nome del bambino. Il comportamento dominante di Hanna fa insospettire Toni. Alla fine, l'avvocato confessa di aver assunto la giovane donna come madre surrogata per realizzare il suo desiderio di avere un bambino!

20:15, RTL, Sono una Star - Lo Scontro delle Leggende del Dschungelcamp, Reality TV

Marvel ha i suoi Vendicatori, DC ha la sua Legione dei Super-Eroi, e RTL ha le sue leggende del Dschungelcamp: per celebrare il 20º anniversario di "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", il Dschungelcamp torna in estate per una stagione speciale. Tredici ex concorrenti del Dschungelcamp affrontano di nuovo l'avventura in Sud Africa. Chi si distinguerà negli spettacolari desafios, sopravviverà ai momenti emozionanti intorno al falò e mostrerà vera grandezza?

20:15, ProSieben, Vogliono Uccidermi, Thriller

La pompiere Hannah Faber (Angelina Jolie) vive in solitudine tra le montagne. Un giorno, incontra il 12enne Connor (Finn Little) che vaga solo nel selvaggio. Il ragazzo ha assistito all'omicidio del padre e ora è in fuga dai killer. Hannah prende Connor sotto la sua ala, ma gli assassini Patrick (Nicholas Hoult) e Jack (Aidan Gillen) sono già sulle loro tracce.

20:15, Sat.1, Il Tributo - Lo Spettacolo delle Leggende della Musica, Concorso Musicale

Il "The Udonaut" borbotta come Udo Lindenberg? Il "Quattro in Riga" sa fare festa come "Die Fantastischen Vier"? E la "Beatles Revival Band" può portare la magia dei Fab Four sul palco? In "Il Tributo - Lo Spettacolo delle Leggende della Musica", la cantante Yvonne Catterfeld, l'icona dell'Eurovision Conchita Wurst e la leggenda della Panikorchester Bertram Engel cercano la migliore band cover della Germania. Il premio per il vincitore: un concerto per fino a 5000 spettatori al RuhrCongress di Bochum.

20:15, RTLzwei, Oblio, Thriller di Fantascienza

Nel 2077, l'umanità ha vinto la guerra contro gli alieni "Scavengers", ma la Terra è in rovina. La massiccia stazione spaziale "Tet" garantisce la sopravvivenza mentre i sopravvissuti si preparano a trasferirsi sulla luna di Saturno, Titano. Il tecnico Jack (Tom Cruise) scopre un'astronave precipitata con un superstite (Olga Kurylenko) durante uno dei suoi voli di esplorazione. Quando si sveglia dal sonno criogenico, afferma di essere sua moglie.

