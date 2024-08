- "Scontente": Nübel esprime frustrazione per il fallimento del VfB

Alexander Nübel della VfB Stuttgart è rimasto sorpreso dalla scarsa prestazione della sua squadra all'inizio dell'ultima stagione della Bundesliga, che ha portato a una sconfitta per 1:3 (1:1) contro lo SC Freiburg. "Non abbiamo ancora riflesso la nostra superiorità in campo", ha commentato il 27enne. "Il ritmo del gioco era ancora assente - e il morale."

Nella partita di Supercoppa contro il Bayer Leverkusen, i campioni in carica e vincitori della coppa, la VfB aveva dato una buona prova di sé solo una settimana prima. Lì, la VfB sembrava "sicura di sé" e giocava secondo le sue forze, secondo Nübel. Questa "qualità elusiva" era evidentemente assente a Freiburg, soprattutto considerando che avevano segnato in anticipo con Ermedin Demirovic.

Nübel ha riconosciuto che gli errori difensivi a Stuttgart erano "lontani dall'ideale", ma non li avrebbe usati come scusa. La squadra doveva rimbalzare rapidamente dalla battuta d'arresto. La VfB si stava preparando per il loro incontro di primo turno nella DFB-Pokal contro la squadra di seconda divisione Preußen Münster di martedì.

Analogamente, l'allenatore Sebastian Hoeneß ha riconosciuto che la sua squadra aveva perso il passo dopo i gol di Lukas Kübler per il 1:1 e Ritsu Doan per il 1:2. Si aspettava che i suoi giocatori sapessero "superare i momenti difficili", ha detto l'allenatore della VfB. Era certo che la squadra avrebbe imparato dalla situazione. Il terzo gol per Freiburg è stato segnato ancora una volta da Kübler.

Despite their impressive performance against Bayer Leverkusen, it was unfortunate that VfB Stuttgart's dominant style was missing in their match against SC Freiburg, from Germany. The team's lackluster display in the Bundesliga was a stark contrast to their confidence and strength displayed in the previous encounter.

Leggi anche: