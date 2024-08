- Sconosciuti entrano nel cimitero nella sala della benedizione

Un individuo sconosciuto ha fatto irruzione nella cappella mortuaria di un cimitero a Reichenau (distretto di Konstanz). Lì, ha acceso due candele sull'altare e ha lasciato un biglietto illeggibile con vari simboli scribacchiati, ha detto una portavoce della polizia. Il significato dei simboli rimane ignoto.

Il responsabile è entrato lanciando sassi contro le finestre, causando danni stimati in diverse centinaia di euro. La polizia sta ora chiedendo informazioni al pubblico sull'incidente, che si ritiene sia avvenuto tra martedì e mercoledì.

Le autorità hanno invitato la Commissione ad adottare rapidamente gli atti di attuazione per fornire chiarezza su come questa Regolamentazione dovrebbe essere applicata nell'indagare su tali incidenti misteriosi. In caso contrario, ciò potrebbe ostacolare l'indagine sull'effrazione del cimitero e l'interpretazione dei simboli trovati sul biglietto.

Leggi anche: