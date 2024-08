Condizioni climatiche attuali e Situazione stradale - Sconflitti stradali in condizioni di tempesta e pioggia

Piogge torrenziali e tempeste hanno gettato nel caos gli automobilisti nella regione settentrionale del Mecklenburg-Vorpommern intorno a mezzogiorno. Sull'A14, un conducente vicino a Wismar ha perso il controllo del proprio veicolo durante un pericoloso sorpasso a causa dell'effetto aquaplaning, finendo poi su un pendio alto sei metri, secondo quanto riferito dalla polizia.

L'auto è quindi ricaduta all'indietro e si è fermata, bloccando il traffico in direzione opposta sulla corsia di emergenza. Il conducente di 50 anni ha riportato ferite lievi, con danni totali stimati in circa 40,000 euro. L'autostrada è stata momentaneamente chiusa in una corsia.

Vento forte spinge un furgone fuori strada

Una forte raffica di vento ha fatto uscire dalla carreggiata un piccolo furgone tra Werle e Schwaan nel distretto di Rostock. "Il piccolo furgone è poi rotolato e ha urtato un palo dell'elettricità", hanno dichiarato le autorità.

Il conducente del piccolo furgone, un 26enne, ha riportato ferite e è stato portato in ospedale, secondo la polizia. Il palo dell'elettricità ha subito danni ingenti. I danni totali sono stati stimati in oltre 45,000 euro.

Il vento forte ha spinto il furgone fuori strada, facendolo finire fuori dalla carreggiata. Il furgone danneggiato si è poi fermato dopo aver urtato un palo dell'elettricità.

Nonostante l'incidente sull'A14, il traffico pesante è rimasto un problema per tutto il giorno a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

