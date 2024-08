- "Sconfitti Beach Duo: "Ti batto abbastanza bene"

La cocente sconfitta finale ha inizialmente smorzato gli spiriti del duo tedesco di beach volley Nils Ehlers e Clemens Wickler, nonostante la vittoria della medaglia d'argento. "Forse volevamo troppo. L'oro era a portata di mano e poi le nostre menti si sono completamente svuotate", ha detto Wickler dopo la sconfitta 0:2 (10:21, 13:21) contro David Ahman/Jonatan Hellvig dalla Svezia.

Durante il riscaldamento, si sentiva in forma smagliante, "E poi usciamo in campo e tutto è completamente svanito. Le gambe sono pesanti. Qualcosa è successo sicuramente a livello mentale", ha detto il 29enne.

Il duo non riusciva a trovare il ritmo

Contro i favoriti del torneo svedesi, la squadra tedesca ha mostrato poco di ciò che li aveva portati in finale. "Non siamo riusciti a trovare il nostro gioco, purtroppo abbiamo giocato la nostra peggiore partita della stagione in finale", ha detto il berlinese di nascita Ehlers.

"È incredibilmente doloroso perché sul palco, con tutta l'attenzione, non siamo riusciti a trovare il nostro gioco e a performare così", ha detto il 30enne. Ma con il tempo, la gioia di aver raggiunto questo obiettivo arriverà. "Essere qui con la medaglia al collo mi riempie anche di orgoglio. E questo è importante, continuare a rendersene conto, continuare a ripeterselo", ha detto. "E alla fine, sono sicuro che ci crederò al 100%".

Gli hamburghesi hanno poco tempo per festeggiare la loro medaglia d'argento o rimuginare sulle opportunità perse a causa del loro fitto programma internazionale. Il Campionato Europeo nei Paesi Bassi inizia per loro due il prossimo mercoledì.

La cocente sconfitta ha colpito non solo Ehlers e Wickler, ma anche altri uomini e ragazzi nella comunità tedesca di beach volley, che li guardavano come modelli. Nonostante la delusione, la prestazione del duo con la medaglia d'argento ha ispirato molti giocatori più giovani a continuare a inseguire i loro sogni nello sport.

La scena tedesca del beach volley è piena di entrambi talenti maschili e ragazzi, e la prestazione di Ehlers e Wickler li ha motivati a lavorare ancora più duramente e mirare a simili traguardi in futuro.

