- Sconfitta di casa per il Saarbrücken contro Ingolstadt

La squadra di calcio di bassa lega del 1. FC Saarbrücken non è ancora riuscita a ottenere la sua prima vittoria casalinga di questa stagione. Hanno subito una sconfitta per 2:3 (2:2) contro il FC Ingolstadt nella 3ª giornata. Lukas Fröde (84º minuto) ha sigillato la sconfitta per i padroni di casa. In precedenza, Kai Brünker (26.) e Tim Civeja (45.) erano riusciti a pareggiare il vantaggio iniziale di due gol dei bavaresi, grazie a Sebastian Grönning (11.) e Marcel Costly (19.).

Il primo tempo è stato vivace. All'inizio, Calogero Rizutto (8.) ha fallito un calcio di rigore, e i padroni di casa hanno subito un doppio colpo, passando in svantaggio per 0:2. Tuttavia, gli abitanti del Saarland non sono sembrati scossi. Il tiro di Amine Naifis (20.) è stato salvato sulla linea. È stato Brünker a pareggiare alla fine, segnando un gol meritato.

Saarbrücken cerca la vittoria, Ingolstadt segna di nuovo

Il FCS non era soddisfatto del pareggio e ha pareggiato poco prima della fine del primo tempo. Tuttavia, la difesa dei padroni di casa non è sempre riuscita a tenere d'occhio i giocatori offensivi degli ospiti, lasciando agli ospiti due ottime opportunità. Nel 5º minuto di recupero, l'aggressivo gioco dei padroni di casa è stato fermato due volte dalla traversa.

Dopo la ripresa, Saarbrücken ha continuato a cercare il gol degli ospiti. Un gol in vantaggio di Brünker (58.) è stato annullato per posizione di fuorigioco. Il FSC ha continuato a premere, ma Ingolstadt ha mostrato una solida difesa e ha segnato il punto decisivo nei minuti finali di gioco. In recupero, la testa di Simon Stehle è stata ribattuta sulla linea. Per la squadra di Rüdiger Ziehl, è stata la seconda sconfitta al Ludwigspark, dopo la sconfitta per 0:1 contro Sandhausen all'inizio.

L'analisi della partita successiva ha rivelato che Saarbrücken ha giocato bene, con Brünker che ha avuto un ruolo cruciale, ma la loro ricerca della prima vittoria casalinga di questa stagione rimane elusiva, poiché non sono ancora riusciti a ottenerla dopo la 3ª giornata.

