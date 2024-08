- Sconfitta contro il Giappone: donne di tennis da tavolo lottano per il bronzo

Nonostante un'altra prestazione eccezionale della debuttante olimpica Annett Kaufmann, la squadra tedesca di tennis da tavolo femminile non è riuscita a raggiungere la finale nella gara a squadre. Kaufmann, Yuan Wan e Xiaona Shan hanno dovuto accontentarsi di una sconfitta per 1:3 contro la favorita giapponese nella semifinale. La Germania affronterà ora la Corea del Sud nella finale per il bronzo sabato (10:00), che ha perso 0:3 contro la favorita cinese nell'altra semifinale.

Il Giappone proverà ora a interrompere la supremazia cinese nella finale. La Cina ha vinto tutte le gare a squadre di tennis da tavolo alle Olimpiadi dal 2008, sia maschili che femminili.

La straordinaria prestazione di Kaufmann, che ha portato la squadra tedesca ai quarti di finale con due vittorie contro l'India, non è bastata per evitare la sconfitta contro il Giappone. La 18enne ha vinto il primo singolo contro Miwa Harimoto, l'ottava del mondo, 3:0, dimostrando un livello mondiale. Dopo la sua quinta vittoria nella quinta partita della gara a squadre, la teenager si è coperta il viso per lo stupore. La giocatrice di SV DJK Kolbermoor era stata chiamata nella squadra solo poche settimane prima delle Olimpiadi a causa del ritiro di Ying Han.

Tuttavia, non è stato sufficiente per un posto in finale. Wan ha perso contro Miu Hirano 0:3 e Shan ha perso contro Harimoto 0:3 nelle partite singole successive. In precedenza, Wan e Shan avevano perso la partita di doppio contro Hina Hayata/Miu Hirano 1:3.

Sfortuna con gli infortuni nella squadra tedesca

La leggenda del tennis da tavolo Timo Boll, che si è ritirato dalle competizioni internazionali dopo la sconfitta della squadra maschile ai quarti di finale contro la Svezia, sapeva che il compito per la squadra femminile tedesca sarebbe stato difficile. "Una vittoria contro il Giappone sarebbe l'upset più grande delle Olimpiadi", aveva detto Boll.

Raggiungere le semifinali è già stato un grande risultato per la squadra femminile tedesca decimata. Nina Mittelham, la giocatrice tedesca meglio classificata nei ranking del mondo, era ancora assente a causa di un'ernia del disco subita nel secondo turno della gara singola a Parigi. Ying Han, un'altra giocatrice tedesca di alto livello, non è potuta partire per Parigi a causa di un infortunio al tendine d'Achille.

Nonostante l'assenza di giocatrici chiave a causa di infortuni, la squadra tedesca femminile ha dimostrato resilienza, con Annett Kaufmann in prima linea a Parigi. Tuttavia, non sono riuscite a sconfiggere la squadra giapponese dominante nelle semifinali.

Leggi anche: