- Scomparso da diversi giorni, un escursionista tedesco incontra difficoltà a Zillertal.

Un uomo di Francoforte è scomparso da giorni nell'ampio Zillertal austriaco. Un portavoce della polizia locale ha dichiarato che un recente volo di ricerca in elicottero non è riuscito a trovare l'uomo di 60 anni, aggiungendo con rammarico: "Purtroppo, il volo non ha dato risultati."

L'uomo ha iniziato il suo viaggio dal Friesenberghaus un giovedì pomeriggio, con l'obiettivo di scalare la vetta del 3.200 metri del Hohe Riffler in due ore. Quando non è tornato alla capanna la sera, il custode della capanna ha dato l'allarme. Sono seguite operazioni di ricerca estese, che hanno coinvolto squadre di soccorso in montagna, polizia di montagna e unità cinofile. La polizia ha anche annunciato piani per future ricerche aeree.

Despite the search efforts, the hut caretaker and the local mountain rescue team were unable to locate the missing hiker in the vast expanse of the Zillertal valley. Undeterred, the police have scheduled further aerial searches in the coming days to cover the area surrounding the Hohe Riffler.

