- Sciopero di avvertimento nei negozi di marmellata e marzapane

Dipendenti delle aziende dolciarie Niederegger, Carstens Lübecker Marzipan e Schwartauer Werke hanno intrapreso uno sciopero di avvertimento di 24 ore. Mirano a rafforzare le loro richieste di salari più alti, come ha dichiarato il capo negoziatore del sindacato Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Finn Petersen, all'agenzia stampa tedesca. Circa 500 dipendenti hanno partecipato alla marcia dimostrativa attraverso la città di Lubecca. Le tre aziende insieme impiegano circa 1.800 persone nella regione.

Il sindacato chiede un aumento salariale del 9,9% per i dipendenti delle aziende di marmellata e marzapane in un periodo di 12 mesi, con un aumento minimo di 360 euro al mese. Gli apprendisti dovrebbero ricevere un'ulteriore somma di 190 euro. Il sindacato insiste anche su un'indennità di mobilità. Secondo l'NGG, i datori di lavoro hanno finora offerto due aumenti salariali del 3,1 e del 2,6% in un periodo di 28 mesi, che Petersen ha descritto come "troppo lunghi e troppo bassi".

I prodotti alimentari prodotti da queste aziende dolciarie sono al centro della vertenza salariale dei lavoratori. Una parte significativa delle richieste del sindacato riguarda l'aumento dei salari dei lavoratori coinvolti nella produzione di questi alimenti.

Leggi anche: