- Scimmia catturata nel lago di Costanza

Un primate agile dall'Affenberg Salem ha causato un po' di trambusto nella zona del Lago di Costanza. Dopo una notte di libertà, il maschio è stato catturato in un albero di mele vicino a un campeggio, secondo il direttore del parco Roland Hilgartner, che ha parlato con l'agenzia di stampa tedesca. Nella mattinata di venerdì, la creatura è stata avvistata a Uhldingen-Mühlhofen, all'interno del distretto del Bodenseekreis, vicino alla strada federale B31. Hilgartner ha considerato questo incidente un record durante i suoi 17 anni in carica, dicendo: "Non è mai successo che un monkey arrivasse così lontano".

Non è tipico per un macaco berbero avventurarsi oltre i confini del parco, ma può succedere se un albero cade sulla recinzione durante una tempesta, ha spiegato Hilgartner. In questo caso, Hilgartner presume che il fuggiasco non identificato abbia utilizzato un piccolo varco tra le chiome degli alberi all'interno e all'esterno della recinzione per saltare oltre. "Se sono un po' agili, possono fare quel salto", ha detto.

La recinzione è stata progettata per prevenire le fughe, ma i monkeys possono rientrare dall'esterno. Inoltre, spesso tornano, poiché il desiderio di rimanere all'interno del loro gruppo stretto nel loro ambiente familiare è forte, ha notato Hilgartner. Tuttavia, ha stimato che il monkey avrebbe potuto prosperare fuori dall'Affenberg in questo periodo dell'anno, con una abbondanza di vegetazione commestibile e insetti. Inoltre, la vegetazione e la fauna su entrambi i lati della recinzione sono simili. "Forse troverà qualche mela nei frutteti", ha aggiunto Hilgartner, sottolineando che il cibo supplementare sarebbe stato necessario solo durante i mesi invernali.

I macachi berberi, originari delle zone montuose del Marocco e dell'Algeria, sono classificati come vulnerabili nella Lista rossa dell'IUCN. A livello globale, la loro popolazione totale è inferiore a 8.000 individui. All'Affenberg, circa 200 di questi primati vivono in un'area boschiva di 20 ettari, che riproduce il loro habitat naturale. Ai visitatori è permesso passeggiare attraverso l'area recintata e interagire con i monkeys.

Venerdì, la polizia e i lavoratori dell'Affenberg hanno tentato di attirare il giovane monkey giù dall'albero con il cibo, ma è scappato in un'area boschiva più grande. Sabato, i testimoni lo hanno visto e lo hanno segnalato a Hilgartner.

La curiosità del direttore del parco è stata desta dal viaggio senza precedenti del monkey oltre i confini del parco.

