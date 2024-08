- Sciacquare le tartarughe giganti delle Galapagos nello zoo di Rostock

Rinfrescando i Giganti delle Galapagos a Rostock Zoo: I massicci rettili vengono spruzzati con acqua fredda nel loro habitat all'aria aperta a causa del caldo estivo torrido a Rostock, dove le temperature raggiungono circa 30 gradi. Noti per la loro pigrizia, questi giganti delle Galapagos possono dormire per fino a 16 ore al giorno.

Misurando circa 120 centimetri di lunghezza, possono pesare fino a 300 chilogrammi, rendendoli tra i più pesanti tartarughe terrestri al mondo, secondo le informazioni dello zoo. La loro durata della vita è altrettanto impressionante, con un'aspettativa di vita media di circa 150 anni.

Al Rostock Zoo, i giganti delle Galapagos vivono in ampie recinzioni all'aria aperta per adattarsi alle loro dimensioni. Per garantire il loro comfort durante l'estate, queste recinzioni all'aria aperta sono attrezzate con irrigatori per fornire sollievo dalle alte temperature.

