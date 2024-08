- Schwerdtner intende assumere un ruolo di primo piano all'interno della fazione di sinistra.

Specialista delle Relazioni Pubbliche Ines Schwerdtner si candida alla leadership federale della Sinistra. "Ho deciso di candidarmi per la posizione di vertice del partito durante la prossima conferenza di Halle", ha annunciato Schwerdtner, nativa di Werdau, Sassonia, nata nel 1989, sulla sua piattaforma online. Nonostante abbia ottenuto il quinto posto nella lista della Sinistra per le elezioni europee, non è riuscita a entrare in Parlamento.

Schwerdtner lavora come giornalista indipendente e consulente di relazioni pubbliche. Ha preso parte a iniziative come "Dispossess German Property Companies" e lotta contro l'aumento dei prezzi. Secondo la Sinistra della Sassonia-Anhalt, attualmente risiede nel distretto di Anhalt-Bitterfeld.

Si concentra sulla necessità di creare un nuovo clima politico all'interno del partito, basato sulla fede e sull'attenzione agli obiettivi politici condivisi. "So che questo partito ha un grande impatto, dobbiamo solo capire come utilizzarlo di nuovo."

Una Serie di Sconfitte Elettorali per la Sinistra

I attuali presidenti federali della Sinistra, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno annunciato domenica scorsa il loro ritiro dalle cariche. Non si candideranno per la rielezione alla conferenza di Halle di ottobre. La coppia ha affrontato critiche crescenti e la fazione BSW ha ridotto la forza del partito. Recentemente, diversi membri della Sinistra hanno sostenuto modifiche strutturali e una migliore cooperazione con le associazioni statali.

La Sinistra ha subito una serie di battute d'arresto elettorali. Ha ottenuto un posto nel Bundestag nel 2021 solo grazie a una disposizione speciale che offre tre mandati diretti. Alle elezioni europee di giugno, la Sinistra ha ottenuto solo il 2,7% dei voti.

von Angern: "Non è un Elitista di Berlino"

Eva von Angern, leader del gruppo parlamentare della Sinistra della Sassonia-Anhalt, sostiene Schwerdtner. "Non è un elitista di Berlino", ha dichiarato von Angern all'Agenzia telegrafica tedesca. Schwerdtner proviene dalla parte orientale della Germania e è familiare con la vita quotidiana dei tedeschi dell'Est.

Durante la campagna per le elezioni europee, Schwerdtner ha scritto sulla sua piattaforma sull'importanza di promuovere un vero progresso dell'Est. "Mi batto per la dignità degli orientali, per salari equi e pensioni, per industrie e posti di lavoro a lungo termine e sostenibili."

