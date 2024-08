- Schweitzer vuole un altro focus sul dibattito sul denaro dei cittadini

Il nuovo Ministro-Presidente del Reno-Palatinato Alexander Schweitzer (SPD) desidera un diverso focus nel dibattito sul reddito di cittadinanza. "Parlare principalmente di tagli alle prestazioni, è qualcosa che può far battere il cuore della domenica ai talk show, ma ha poco a che fare con la realtà di molte persone che potrebbero volere lavorare ma non possono entrare nel mercato del lavoro per diverse ragioni, anche se abbiamo una carenza di manodopera lì", ha detto all'agenzia di stampa tedesca a Magonza. Schweitzer, che in precedenza ha servito come Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali sotto l'ex Ministro-Presidente Malu Dreyer (SPD), ha consigliato di guardare da vicino. Chi è effettivamente vicino al mercato del lavoro e chi deve essere portato lì?

Il reddito di cittadinanza "non dovrebbe essere come un reddito di base senza condizioni". Invece, dovrebbe aiutare le persone a superare una fase della vita dalla quale possono poi tornare al lavoro. "Questo è il compito dei centri per l'impiego, ma anche il compito dei destinatari del reddito di cittadinanza", ha detto Schweitzer. Anche loro devono contribuire a questo.

Focus sull'integrazione nel mercato del lavoro

Contemporaneamente, deve essere visto che molte persone lavorano e ricevono reddito di cittadinanza contemporaneamente, i cosiddetti "top-up" recipients. Queste persone, ad esempio, si prendono cura dei bambini o si prendono cura dei parenti. Nel Reno-Palatinato c'è il progetto "Jobcoach24+", che accompagna da vicino i destinatari del reddito di cittadinanza, promuove la formazione continua e aiuta anche nell'assistenza all'infanzia.

La questione centrale deve essere come le persone possono essere reintegrate nel mercato del lavoro. "Allora, per me, la discussione sul reddito di cittadinanza ha più senso".

Il capo del gruppo parlamentare dell'FDP nel parlamento statale di Magonza, Philipp Fernis, considera importante l'integrazione nel mercato del lavoro. Una questione centrale è se il lavoro paga o no, ha detto all'agenzia di stampa tedesca. "Ma il lavoro deve sempre pagare per entrambi: chi lavora e chi fornisce lavoro. Questo è ciò che dobbiamo bilanciare. Solo allora possono essere creati nuovi posti di lavoro", ha sottolineato Fernis.

"Credo che qualcosa non vada nel reddito di cittadinanza riguardo alla questione dell'attrattiva del lavoro", ha detto Fernis. Pertanto, è a favore di un adeguamento. "Non perché voglio che le persone vivano peggio, ma perché voglio che l'incentivo a svegliarsi la mattina sia un po' più grande".

Fernis punta alle opportunità della digitalizzazione.

Per richiesto, il capo della fazione dell'FDP del Reno-Palatinato Fernis promuove un snellimento dell'amministrazione nel contesto dell'assegno di cittadinanza. "Se si guarda a ciò che riceve un destinatario dell'assegno di cittadinanza e a quanto costa, allora sono convinto che ci siano enormi potenzialità di risparmio in questo sistema senza togliere un solo euro a nessuno". Con l'aiuto della digitalizzazione, addirittura con l'IA, i compiti statali potrebbero essere svolti altamente efficientemente. "In questo modo, possiamo risparmiare immense risorse". Ha visitato l'Estonia con il comitato digitale del parlamento statale. Lì, ha mostrato ciò che è possibile in un paese europeo sotto la legge sulla protezione dei dati dell'UE in termini di amministrazione, senza bisogno di un essere umano.

Schweitzer: "Alcuni sembrano aver dimenticato"

Guardando indietro al dibattito nazionale emotivamente carico sull'assegno di cittadinanza nelle ultime settimane, il Ministro Presidente Schweitzer ha aggiunto che non si dovrebbe trascurare il fatto che le modifiche all'assegno di cittadinanza si basavano su un compromesso interpartitico tra stato e federazione. Gli stati guidati dalla CDU erano stati coinvolti in quel momento.

"Mi ricordo ancora chi era seduto al tavolo", ha ricordato Schweitzer. "Alcuni sembrano aver dimenticato di essere stati anche coinvolti nel processo di discussione e decisionale". Da parte dei rappresentanti del traffico a luce, c'era la speranza che i politici dell'Unione coinvolti pubblicamente

